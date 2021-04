Da inizio pandemia, superati nel Veronese i 75mila contagiati dal coronavirus

È ancora ondivago l'andamento della diffusione del coronavirus in provincia di Verona e in Veneto. Nell'aggiornamento delle 17 di ieri, 9 aprile, gli abitanti del Veronese positivi al virus erano scesi sotto i 6mila, ma già alle 8 di questa mattina un brusco innalzamento di nuovi casi positivi ha momentaneamente interrotto la diminuzione.

SCARICA QUI IL BOLLETTINO COVID DEL VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 10 APRILE 2021

In provincia di Verona, è stata superata oggi la soglia dei 75mila casi di positività al coronavirus accertati dall'inizio della pandemia. Con i 226 tamponi positivi processati dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, il conto dei contagiati totali è salito a 75.062. Di questi la maggior parte sono guariti o comunque negativizzati (66.501, +90 da ieri pomeriggio), mentre i veronesi che attualmente sono positivi sono 6.075 (+136 da ieri pomeriggio). Stabile a 2.486 il numero dei positivi a Covid-19 deceduti dall'inizio di questa emergenza sanitaria. Emergenza che ancora si vive, soprattutto negli ospedali. Sono 429 i pazienti Covid nei nosocomi veronesi, così distribuiti: 109 a Borgo Roma (di cui 17 in terapia intensiva), 65 a Borgo Trento (di cui 15 in terapia intensiva), 76 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 104 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 46 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva) e 28 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva). Ed anche gli ospedali di comunità veronesi stanno ricoverando pazienti positivi, che in totale sono 38: a Bovolone 13, a Peschiera del Garda 2 e a Bussolengo 23.

Di questo passo, la prossima settimana il Veneto potrebbe superare i 400mila contagiati dall'inizio della pandemia. Finora, i casi positivi accertati sono stati 394.336, di cui 790 dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. Ora ci sono 32.535 veneti positivi al virus (+276 da ieri pomeriggio) e 350.888 veneti negativizzati (+514 da ieri pomeriggio). I morti per Covid restano 10.913. In tutti gli ospedali per acuti del Veneto ci sono 310 pazienti per Covid in terapia intensiva (296 positivi e 14 negativizzati) e 1.874 pazienti per Covid negli altri reparti (1.629 positivi e 245 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid sono 220, di cui 191 positivi al virus.

