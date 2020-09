Covid: risalgono i cittadini in isolamento, diminuiscono quelli in ospedale

Qualche contagiato in più e qualche ricoverato in meno per Covid-19 in provincia di Verona. Il primo bollettino di oggi, 9 settembre, sulla diffusione del coronavirus mostra ancora una situazione sostanzialmente stabile nel Veronese ed in Veneto.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. I test a tampone che hanno avuto esito positivo e che quindi dal febbraio scorso hanno individuato i cittadini contagiati dal virus sono saliti a 5.796. Sono 9 in più rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri. I veronesi attualmente positivi al virus sono 388 (+4 rispetto a ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 5 in più (4.813 in totale). Fermo, per fortuna, il dato più triste, quello dei deceduto. Nel Veronese restano 595. Scende il numero dei pazienti Covid in ospedale. Ieri pomeriggio erano 20 i positivi presenti negli ospedali veronesi. Questa mattina sono 17: a Borgo Roma 10 (di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento 2 (di cui 1 in terapia intensiva), a Legnago 3 (di cui 1 in terapia intensiva) e a San Bonifacio 2. Infine, il dato sui cittadini posti in isolamento, che nel giro di 24 è schizzato verso l'alto in provincia di Verona: alle 8 di ieri in isolamento c'erano 1.176 cittadini, alle 8 di oggi sono saliti a 1.868, di cui 48 sintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CORONAVIRUS IN VENETO. Dalle 17 di ieri alle 8 di oggi sono stati trovati 59 nuovi veneti positivi al coronavirus (dall'inizio della pandemia sono 24.209 i tamponi positivi complessivamente processati). E aumentano anche i cittadini veneti attualmente positivi al virus (da 2.916 a 2.937). Inferiore, ma presente, anche la crescita dei negativizzati (da 19.099 a 19.137). Nessun nuovo decesso è stato registrato in Veneto, dopo i morti per Covid-19 rimangono 2.135. Leggera la flessione dei ricoverati per coronavirus. Negli ospedali veneti ci sono 18 pazienti Covid in terapia intensiva (di cui 12 positivi) e 142 pazienti Covid in area non critica (di cui 83 positivi). In isolamento ci sono attualmente 7.876 cittadini veneti a causa del coronavirus e 153 di loro sono sintomatici.

Allegati