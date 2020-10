Coronavirus, nel Veronese ricoverati in calo e nessuna nuova vittima

Il bollettino delle 8 di oggi, 9 ottobre, sulla diffusione del coronavirus in Veneto restituisce un quadro della situazione meno preoccupante rispetto all'aggiornamento di ieri. Sono stati scoperti dei nuovi contagiati, ma non ci sono altri deceduti per Covid-19.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sono saliti a 6.980 i casi positivi scoperti dall'inizio dell'emergenza (+51 rispetto a ieri). I veronesi attualmente positivi sono 905 (+35 rispetto a ieri), mentre i negativizzati sono arrivati a 5.467 (+16 rispetto a ieri). Fermi a 608 i morti per Covid-19 tra i residenti della provincia scaligera, mentre i ricoverati sono scesi nella notte da 40 a 34: a Borgo Roma sono 8 (di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento sono 2, a Legnago sono 9 (di cui 1 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 3, a Villafranca sono 7 e a Negrar sono 5 (di cui 1 in terapia intensiva). Infine, i veronesi in isolamento domiciliare sono 2.270.

CORONAVIRUS IN VENETO. Dalle 17 di ieri alle 8 di oggi sono stati conteggiati 397 nuovi contagiati dal virus in tutta la regione, dove ora la conta complessiva di chi ha contratto il virus è salita a 30.504. I veneti attualmente positivi sono passati da da 5.205 a 5.474 (+269) ed in negativizzati sono divetati 22.821 (+128 rispetto a ieri). Rimangono 2.209 i morti per Covid-19 in Veneto mentre i ricoverati salgono di una unità, da 333 a 334. I ricoverati in terapia intensiva sono 30, di cui 21 positivi, mentre negli altri reparti i pazienti Covid sono 304, di cui 208 positivi.

