A Verona nessun nuovo contagio e nessun nuovo deceduto per Covid-19

Nessun nuovo contagiato e nessun nuovo deceduto per Covid-19 nel Veronese. Almeno per la provincia scaligera, è positivo l'aggiornamento delle 8 di oggi, 9 agosto, sull'emergenza coronavirus in Veneto.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri, il numero di tamponi positivi processati a Verona resta fermo a 5.262, mentre sono 108 i veronesi attualmente positivi al virus, di cui tre ricoverati in ospedale (in area non critica): uno a Borgo Roma, uno a Borgo Trento e uno a San Bonifacio. Restano 589 i morti veronesi per Covid-19, mentre sono 4.565 i veronesi negativizzati.

CORONAVIRUS IN VENETO. Nessun nuovo contagiato veronese, ma nel resto della regione continua la diffusione del virus con 22 nuovi tamponi positivi, i quali hanno fatto salire la somma complessiva a 20.656 contagiati. Sono 1.240 i veneti attualmente positivi, mentre i deceduti restano fermi a 2.083. Salgono fortunatamente i negativizzati che raggiungono quota 17.333. I ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 119, di cui 110 in area non critica (28 positivi e 82 negativizzati) e 9 in terapia intensiva (6 positivi e 3 negativizzati).

