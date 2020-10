Coronavirus, nessun nuovo deceduto. In isolamento 2.235 veronesi

Nessun nuovo deceduto per Covid-19 in Veneto. È l'unico dato positivo contenuto nel bollettino delle 8 di questa mattina, 7 ottobre, diffuso dalla Regione. In tutti gli altri parametri, a parte le negativizzazioni, i numeri sono peggiori rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Alla voce casi positivi al test a tampone si legge la cifra 6.794. Significa che sono stati scoperti 47 nuovi cittadini contagiati dal virus. Tra chi era precedentemente positivo, si sono negativizzati in 17 (ora i negativizzati veronesi sono 5.389) e nessuno è deceduto (i morti per Covid-19 restano 604 nel Veronese). E quindi i veronesi attualmente positivi sono 801 (+30 rispetto all'ultimo dato rilevato ieri). C'è un ricoverato in più tra i positivi presenti negli ospedali veronesi. Ieri pomeriggio erano 39, mentre questa mattina ne sono stati contati 40: a Borgo Roma 15 (di cui 1 in terapia intensiva), a Legnago 10 (di cui 1 in terapia intensiva), a San Bonifacio 3, a Villafranca 8 e a Negrar 4 (di cui 1 in terapia intensiva). In isolamento ci sono 2.235 veronesi, di cui 59 sintomatici.

CORONAVIRUS IN VENETO. Il leggero peggioramento della situazione veronese rispecchia quello della regione, dove i nuovi contagiati sono 240. Il virus in Veneto ha complessivamente infettato 29.418 cittadini e sono 4.754 quelli attualmente positivi (+172 rispetto a ieri pomeriggio). I deceduti per Covid-19 rimangono 2.200, mentre i negativizzati sono saliti a 22.464 (+68 rispetto a ieri pomeriggio). Aumentano anche i ricoverati in Veneto per Covid-19, ma non quelli in terapia intensiva che restano 25 (di cui 16 positivi). Negli altri reparti, invece, ci sono 290 pazienti Covid (di cui 214 positivi). In isolamento, in tutta la regione, ci sono 10.417 cittadini e tra di loro i sintomatici sono 155.

