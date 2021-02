Covid-19 nel Veronese, tornati a salire i residenti attualmente positivi

Sono tornati purtroppo a salire i cittadini positivi al coronavirus attualmente residenti in Veneto. Il dato è confermato dal bollettino delle 8 di questa mattina, 7 febbraio, il quale mostra però anche delle cifre in miglioramento rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 27 i nuovi casi positivi al coronavirus scoperti nel Veronese dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. Se si sommano ai casi positivi registrati complessivamente registrati il risultato è 61.263. Una buona notizia è che il contatore dei morti veronesi per Covid-19 è rimasto fermo a 2.209. Meno buono è invece il riconteggio dei negativizzati che corregge l'ultimo dato di ieri, riducendolo di uno (56.011). Ed è quindi tornato a salire il numero dei positivi al coronavirus residenti nel territorio scaligero, dai 3.015 di ieri pomeriggio ai 3.043 di questa mattina. Diminusce di due, invece, il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. Sono 260 e sono così distribuiti: 50 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 60 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 24 a Legnago, 15 a San Bonifacio, 64 a Villafranca (di cui 10 in terapia intensiva), 3 a Marzana, 1 a Bovolone, 22 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva), 18 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese.

COVID-19 IN VENETO. Sono arrivati a 316.836 i casi di contagio da coronavirus emersi in tutta la regione (+290 da ieri pomeriggio). I veneti attualmente positivi sono 26.970 (+118 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 280.585 (+162 da ieri pomeriggio). Dieci i nuovi decessi causati dal virus (9.281 in totale). I pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto sono 153 e quelli negli altri reparti sono 1.110. A questi si aggiungono i negativizzati: 533 in area non critica e 36 in terapia intensiva.

Gallery