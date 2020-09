Coronavirus, nessuna nuova vittima e ricoverati stabili in Veneto

Tra gli 82 nuovi contagiati dal coronavirus in Veneto, 8 vivono nel Veronese, dove però fortunatamente è calato il numero dei residenti attualmente positivi al virus ed è rimasto stabile il numero dei pazienti Covid in ospedale. La sintesi del bollettino delle 8 di oggi, 6 settembre, racchiude delle buone notizie, a cui si aggiunge il fatto che dalle 17 di ieri non ci sono state vittime del coronavirus in tutta la regione.

CORONAVIRUS A VERONA. I tamponi positivi complessivamente registrati in provincia di Verona sono saliti a 5.745. Significa che da ieri pomeriggio sono stati trovati altri 8 contagiati dal virus. Attualmente, però, i veronesi positivi sono 368, mentre alle 17 di ieri erano 374. Vuol dire che il numero dei negativizzati ha superato quello dei contagiati ed infatti i negativizzati sono saliti a 4.783 (+14). Stabile il conto delle vittime veronesi del Covid-19 (594 dall'inizio dell'emergenza) e sono sempre 17 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali scaligeri: 8 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a Borgo Trento, 4 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio e 1 a Negrar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CORONAVIRUS IN VENETO. Dalle 17 di ieri, i nuovi positivi in Veneto sono 82 (il totale dei tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza è 23.944), mentre attualmente risultano positivi al virus 2.939 cittadini veneti (+25 rispetto a ieri pomeriggio). Il numero dei morti per Covid non cresce e rimane 2.130, mentre salgono i negativizzati da 18.818 a 18.875 (+57). Non cambiano le cifre dei ricoverati: in area non critica sono 151 (di cui 79 positivi), mentre in terapia intensiva sono 16 (di cui 12 positivi).

Allegati