Superati i 30mila tamponi positivi nel Veronese dall'inizio della pandemia

Dall'inizio della pandemia, in provincia di Verona, è stata superata la soglia dei 30mila contagiati dal coronavirus e probabilmente nella giornata di oggi, 5 dicembre, i deceduti per Covid-19 sarano più di 1.100.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 30.485 i tamponi che hanno dato esito positivi a Covid-19 nel Veronese. Sono 520 in più rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri ed il dato è contenuto nel bollettino delle 8 di oggi. I veronesi attualmente positivi sono 13.979 (+365 da ieri pomeriggio) mentre i negativizzati sono 15.410 (+121 da ieri pomeriggio). E il totale dei morti per Covid-19 nel territorio scaligero è salito a 1.096 (+34 da ieri pomeriggio). Infine, nel bollettino, sono riportati quanti positivi sono ricoverati negli ospedali veronesi. Ieri pomeriggio erano 636 e questa mattina sono diventati 641 (+5). Sono ricoverati negli ospedali di Borgo Roma (125, di cui 6 in terapia intensiva), di Borgo Trento (117, di cui 30 in terapia intensiva), di Legnago (106, di cui 8 in terapia intensiva), di San Bonifacio (65, di cui 8 in terapia intensiva), di Villafranca (101, di cui 17 in terapia intensiva), di Marzana (20), di Bovolone (1), di Negrar (70, di cui 7 in terapia intensiva) e di Peschiera del Garda (36, di cui 5 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione, il totale dei tamponi positivi fin qui processati è salito a 161.805 (+2.044 da ieri pomeriggio). In Veneto, in questo momento vivono 74.958 (+1.252) cittadini che sanno di essere positivi al coronavirus, mentre 82.674 (+735) si sono negativizzati. Alta ancora la crescita delle vittime. In Veneto sono morti 4.173 cittadini per Covid-19, 57 in più da ieri pomeriggio. Contando, infine, positivi e negativizzati, negli ospedali veneti sono ricoverati 3.059 pazienti Covid, 340 in terapia intensiva (di cui 312 positivi) e 2.719 negli altri reparti (di cui 2.489 positivi).

