In ospedale o in isolamento, salgono a 694 i veronesi positivi al coronavirus

Piccole oscillazioni continue modificano di poco ma in modo costante i dati sul propagarsi del coronavirus in Veneto. Dati che sono contenuti nel bollettino delle 8 di questa mattina, 30 settembre, diffuso dalla Regione insieme ai dati sui cittadini in isolamento e su quanti cittadini in isolamento sono sintomatici.

COVID-19 NEL VERONESE. Ad oggi, sono 6.500 i veronesi complessivamente contagiati dal virus, 33 in più rispetto al dato delle 17 di ieri. Tra tutti i contagiati, 600 sono deceduti (dato stabile rispetto a ieri) e 5.206 i negativizzati (+21 rispetto a ieri pomeriggio). Ne rimangono 694 che sono i veronesi attualmente positivi al virus (+12 rispetto a ieri pomeriggio). Tra i positivi al coronavirus veronesi, 44 sono in ospedale: 17 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 in terapia intensiva a Borgo Trento, 11 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 5 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) ed 1 a Peschiera del Garda. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 2.249 veronesi e fra di loro 37 sono malati sintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

COVID-19 IN VENETO. Sono 144 i nuovi contagiati dal coronavirus in Veneto tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina. Il loro totale è salito a 27.451, mentre il numero dei veneti attualmente positivi è cresciuto da 3.676 a 3.732. I deceduti per Covid-19 in Veneto sono diventati 2.178 (+1 rispetto a ieri pomeriggio) ed l'attuale numero dei negativizzati è 21.541 (+87 rispetto ieri pomeriggio). Negli ospedali per acuti del Veneto ci sono 253 pazienti a causa del coronavirus (+3 rispetto a ieri pomeriggio). I pazienti in terapia intensiva sono 28 (di cui 21 ancora positivi), mentre negli altri reparti sono 225 (di cui 173 positivi). In isolamento ci sono sono 9.537 veneti, ma solo 124 presentano i sintomi di Covid-19.

Allegati