Scesi sotto i 5mila i positivi al coronavirus residenti nel Veronese

Sono scesi sono i cinquemila i positivi al coronavirus residenti in provincia di Verona e sono meno di 35mila quelli che vivono in tutto il Veneto. Anche il bollettino delle 8 di oggi, 30 gennaio, conferma l'andamento regressivo della pandemia sul territorio regionale, con pochi nuovi contagi e tante negativizzazioni.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Dall'aggiornamento delle 17 di ieri i tamponi positivi registrati nel Veronese sono stati 112, che si aggiungono a quelli passati. Il risultato della loro somma è 60.502. Attualmente, i positivi veronesi sono 4.941 (-738 dal pomeriggio di ieri) mentre i negativizzati sono 53.414 (+847 da ieri pomeriggio). Mentre i decessi per Covid-19 avvenuti in provincia di Verona sono stati 2.147 (+3 da ieri pomeriggio). E con i contagiati calano anche i ricoverati in ospedale positivi al virus. Ieri pomeriggio erano 373, mentre questa mattina sono 351, così distribuiti: a Borgo Roma 57 (di cui 10 in terapia intensiva), a Borgo Trento 83 (di cui 16 in terapia intensiva), a Legnago 38 (di cui 3 in terapia intensiva), a San Bonifacio 24 (di cui 2 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona 65 (di cui 13 in terapia intensiva), a Marzana 5, a Bovolone 2, a Negrar 42 (di cui 5 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda 27 (di cui 3 in terapia intensiva), al Centro Riabilitativo Veronese 7 ed 1 a Villa Santa Giuliana.

COVID-19 IN VENETO. Dall'inizio della pandemia sono stati confermati in tutta la regione 311.686 casi di contagio da coronavirus, 520 in più rispetto a ieri pomeriggio. I contagiati attuali del Veneto sono 34.677 (-832 da ieri pomeriggio) mentre i guariti sono 268.087 (+1.339 da ieri pomeriggio). Le vittime, purtroppo, si avvicinano a quota novemila e sono 8.922 (+13 da ieri pomeriggio). Negli ospedali del Veneto i pazienti Covid sono 1.660 (di cui 222 in terapia intensiva), ma a loro si aggiungono i 598 pazienti negativizzati (di cui 39 in terapia intensiva).

