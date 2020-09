Altalena coronavirus, malati e ricoverati continuano a scendere e salire

Più che emergenza, ormai si può definire altalena coronavirus. Periodicamente la Regione Veneto aggiorna i dati sulle infezioni e periodicamente si alternano notizie positive e notizie negative. I malati ed i ricoverati salgono e scendono, mentre l'unica costante è quella dei contagi che non si arrestano.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Nel bollettino delle 8 di questa mattina, 25 settembre, sono segnalati 6.374 tamponi positivi processati nel Veronese dall'inizio dell'emergenza, 33 in più rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri. Anche i veronesi attualmente positivi al virus sono aumentati, da 639 a 656 (+17). Le notizie positive sono che i deceduti per Covid-19 rimangono 599, i negativizzati salgono a 5.119 (+16) ed i ricoverati scendono. Negli ospedali veronesi ci sono 42 pazienti positivi al coronavirus, ieri pomeriggio erano 48. I pazienti Covid si trovano a Borgo Roma (18, di cui 1 in terapia intensiva), Legnago (9, di cui 2 in terapia intensiva), San Bonifacio (3), Villafranca (6), Negrar 4 (di cui 1 in terapia intensiva) e a Peschiera (2). Infine, alle 8 di questa mattina, sono indicati 2.394 cittadini in isolamento domiciliare in provincia di Verona, di cui 50 sintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

COVID-19 IN VENETO. Da febbraio a questa mattina, 26.598 veneti sono stati infettati dal coronavirus. Rispetto alle 17 di ieri, ce ne sono 149 in più. Coloro che attualmente sono positivi sono 3.336 (+64 rispetto a ieri pomeriggio). Altri due veneti sono morti per Covid-19, facendo salire il totale a 2.173. Mentre i negativizzati sono diventati 21.089 (+83 rispetto all'ultimo dato di ieri). Calano ancora i pazienti Covid negli ospedali veneti. In terapia intensiva a causa del virus ci sono 24 malati (di cui 19 positivi), mentre negli altri reparti i pazienti sono 192 (di cui 140 positivi). In isolamento, in Veneto, si trovano 9.051 cittadini, sempre a causa del coronavirus, di cui 200 sintomatici.

Allegati