Coronavirus, contagi e ricoverati crescono ma non alla stessa velocità

Continua ad essere a due velocità l'emergenza coronavirus in Veneto. Contagi e ricoveri crescono, ma a ritmi molto diversi. Il virus a ripreso a diffondersi in modo massiccio, ma al momento non riempie i posti letto degli ospedali con la rapidità di marzo. Un trend confermato anche dal bollettino delle 8 di questa mattina, il quale è sostanzialmente in linea con l'aggiornamento delle 17 di ieri.

COVID-19 NEL VERONESE. Restano sempre 625 i morti veronesi causati dal coronavirus, mentre salgono tutti gli altri indicatori incasellati nel bollettino di questa mattina. Il primo indicatore è quello dei tamponi positivi processati nel Veronese, saliti a 8.596 (+127 rispetto a ieri pomeriggio). Attualmente sono 2.276 i veronesi positivi al virus, 123 in più rispetto a ieri. Mentre i negativizzati sono diventati 5.695 (+4 rispetto a ieri pomeriggio). Negli ospedali veronesi ci sono 4 pazienti Covid in più rispetto a ieri. Ora in totale sono 120: a Borgo Roma 20 (di cui 2 in terapia intensiva), a Borgo Trento 33 (di cui 7 in terapia intensiva), a Legnago 20 (di cui 3 in terapia intensiva), a Villafranca 28 (di cui 6 in terapia intensiva), a Negrar 14 e a Peschiera del Garda 5. Mentre il report sugli isolamenti indica che nel Veronese ci sono 3.122 cittadini in isolamento domiciliare, di cui 1.374 positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

COVID-19 IN VENETO. In 15 ore, dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, sono 833 i nuovi positivi scoperti in Veneto, un numero che ha fatto salire la quantità di tamponi positivi complessivi a 41.140. I veneti attualmente positivi sono 14.034 (+754 rispetto a ieri) ed i negativizzati sono diventati 24.798 (+77 rispetto a ieri). I deceduti per Covid-19 in tutta la regione sono saliti a 2.308, due in più rispetto all'ultimo dato di ieri. I ricoverati negli ospedali veneti a causa del virus sono 670, uno in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i pazienti Covid sono 70 (di cui 64 positivi), mentre negli altri reparti sono 600, di cui 515 positivi. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 14.323 veneti, di cui 5.861 positivi.

Allegati