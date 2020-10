Pazienti Covid nel Veronese saliti a 122, di cui 16 in terapia intensiva

Prima lo ha comunicato pubblicamente il presidente del Veneto Luca Zaia nel suo aggiornamento sull'emergenza coronavirus e poi è stato diffuso in maniera dettagliata il bollettino delle 8 di questa mattina, 24 ottobre, insieme al report sugli isolamenti.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono saliti a 8.868 i test che hanno diagnosticato l'infezione da coronavirus nel Veronese. Rispetto al bollettino delle 17 di ieri, ci sono 203 veronesi in più tra i contagiati. Nella provincia di Verona risiedono attualmente 2.533 cittadini positivi al coronavirus, 194 in più rispetto a ieri pomeriggio. I nuovi negativizzati sono 8 (in totale sono 5.708) e purtroppo un positivo al virus è morto. Ora i morti veronesi per coronavirus sono 627. I ricoverati sono saliti dai 117 di ieri pomeriggio ai 122 di questa mattina: 18 a Borgo Roma, 39 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 19 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 28 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 1 a Bovolone, 10 a Negrar e 7 e Peschiera del Garda. In isolamento domiciliare ci sono 3.084 veronesi, di cui 1.426 positivi.

COVID-19 IN VENETO. Sommando i dati veronesi con quelli delle altre province, si leggono i dati regionali. In tutto il Veneto sono stati processati dall'inizio dell'emergenze 42.869 tamponi positivi. Rispetto alle 17 di ieri sera sono 1.125 in più. I veneti attualmente positivi sono 15.621 (+1.041 rispetto a ieri). I negativizzati sono saliti a 24.931 (+80 rispetto a ieri pomeriggio) e purtroppo si registrano altri 4 deceduti per Covid-19 (2.317 i morti totali positivi al virus dall'inizio dell'emergenza). Il numero di pazienti Covid negli ospedali è salito di 15 unità, toccando questa mattina quota 704. Di questi, 73 sono in terapia intensiva (di cui 68 positivi), mentre negli altri reparti i pazienti Covid sono 631 (di cui 548 positivi). Infine, i veneti in isolamento domiciliare sono 14.958, di cui 6.096 positivi.

