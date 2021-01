Covid-19, la situazione migliora: meno positivi e gli ospedali si svuotano

Continua la discesa del numero di cittadini positivi al coronavirus attualmente residenti in Veneto. In provincia di Verona si è scesi sotto gli 11mila e di questo passo si scenderà presto anche sotto le decine di migliaia. In tutta la regione, la cifra è andata sotto i 48mila e continuano a diminuire anche i pazienti Covid ricoverati in ospedale.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Attraverso il bollettino delle 8 di questa mattina, 23 gennaio, la Regione Veneto ha comunicato che dall'aggiornamento delle 17 ieri sono stati individuati 74 nuovi veronesi positivi al virus e questo ha portato a 59.280 il numero dei tamponi positivi processati nel Veronese dall'inizio della pandemia. I positivi che vivono in terra scaligera in questo momento sono 10.599 (-479 da ieri pomeriggio), mentre coloro che sono guariti sono 46.617 (+549 da ieri pomeriggio). Quattro i nuovi deceduti veronesi per Covid-19 e il totale è dunque salito a 2.064. Il bollettino riporta poi il dato dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi. Sono 95 a Borgo Roma (di cui 15 in terapia intensiva), 121 a Borgo Trento (di cui 26 in terapia intensiva), 55 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 59 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 77 a Villafranca di Verona (di cui 12 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 61 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva), 47 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 16 al Centro Riabilitativo Veronese.

CORONAVIRUS IN VENETO. Dall'inizio della pandemia, i contagiati accertati in tutto il Veneto sono stati 304.717 (+526 da ieri pomeriggio). I positivi di oggi sono 47.541 (-848 da ieri pomeriggio) ed i guariti sono 248.645 (+1.344 da ieri pomeriggio). Per Covid-19 sono morti 8.531 veneti (+30 da ieri pomeriggio). Infine, i positivi al virus ricoverati nelle terapie intensive del Veneto sono 314 (286 positivi e 28 negativizzati), quelli ricoverati negli altri reparti sono 2.316 (1.843 positivi e 437 negativizzati).

Allegati