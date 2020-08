Covid-19, ancora contagi in Veneto e nel Veronese, ma nessun nuovo morto

Ci sono solo 7 nuovi contagiati dal coronavirus nel Veronese dalle 17 di ieri, 22 agosto, alle 8 di oggi. Gli altri dati restano invariati. Non aumentano dunque i deceduti ed i negativizzati ed anche i ricoverati negli ospedali veronesi per Covid-19 rimangono 12. Questo è il contenuto dell’aggiornamento di questa mattina, diffuso dalla Regione Veneto.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. I sette nuovi casi positivi hanno fatto salire il conteggio complessivo dall’inizio dell’emergenza a 5.481 in provincia di Verona. E questi sette cittadini si sono aggiunti agli altri veronesi attualmente positivi al virus (in totale ora sono 267). Non cambiano i numeri dei negativizzati (4.621) e dei morti per Covid-19 nel Veronese (593). Anche il numero dei ricoverati rimane quello comunicato nel bollettino serale di ieri. Negli ospedali veronesi ci sono 12 pazienti Covid, di cui 1 nella terapia intensiva di Borgo Roma. Gli altri si trovano nei reparti non critici: 4 a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento, 3 a Legnago e 1 a San Bonifacio.

CORONAVIRUS IN VENETO. Ovviamente più grandi i numeri dell’emergenza coronavirus che riguardano l’intera regione. Nella notte tra ieri e oggi si sono aggiunti 76 nuovi casi positivi e così i contagiati complessivi in Veneto sono diventati 21.955. Ma i veneti attualmente positivi sono 1.989, in calo di 60 unità rispetto a ieri pomeriggio. Un calo dovuto alla crescita dei negativizzati, perché non ci sono nuovi deceduti per Covid-19 in Veneto (il dato è fermo a 2.104). I negativizzati invece sono passati da 17.726 a 17.862. Leggero cambiamento nei ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti, che restano 131. Di questi, 6 sono in terapia intensiva (4 positivi e 2 negativizzati) e 125 sono nelle aree non critiche (43 positivi e 82 negativizzati).

