Covid-19, i positivi negli ospedali veronesi ritornano ad essere 100

La Regione Veneto ha presentato oggi, 20 ottobre, il nuovo Piano di Salute Pubblica tarato sull'emergenza coronavirus. Un piano suddiviso in cinque soglie di allerta caratterizzate da un colore. Dalla verde che è la più bassa, alla rossa che è la più alta. E in questo momento il Veneto è già nella seconda fascia di allerta, quella di colore azzurro, guardando i dati del bollettino delle 8 di questa mattina.

COVID-19 NEL VERONESE. È stato superato il tetto degli ottomila contagiati in tutta la provincia dall'inizio della pandemia. Sono 8.003 i tamponi positivi processati nel Veronese, 70 in più rispetto all'aggiornamento precedente. Sono 1.713 i veronesi attualmente positivi al virus (+65 rispetto a ieri pomeriggio) e 5.674 i negativizzati. È stato inoltre corretto il dato sui decessi, dato che ieri ne erano stati comunicati due in più. Quindi i morti veronesi per Covid-19 sono al momento 616. Negli ospedali sono tornati ad essere 100 i ricoverati positivi, 11 in più rispetto a ieri pomeriggio. E sono così distribuiti: 22 a Borgo Roma (di cui 5 in terapia intensiva), 22 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 4 in terapia intesiva), 18 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera. Diffuso dalla Regione, inoltre, anche il report sugli isolamenti in cui si legge che nel Veronese sono 2.809 i cittadini in isolamento domiciliare, di cui 1.120 positivi.

COVID-19 IN VENETO. Anche in tutta la regione è stata superata una soglia importante. Sono più di diecimila i veneti che attualmente sono positivi al virus. Per la precisione sono 10.256 (+280 rispetto a ieri). Il numero dei contagiati totali è salito a 36.843 (+341 rispetto a ieri). In questo totale sono conteggiati i veneti attualmente positivi, ma anche i negativizzati che sono diventati 24.319 (+58 rispetto a ieri) e purtroppo anche i deceduti che sono saliti a 2.268. Negli ospedali veneti ci sono 598 pazienti Covid (+30 rispetto a ieri pomeriggio). Nelle terapie intensive sono 61 (di cui 51 positivi), mentre negli altri reparti sono 537 (di cui 459 positivi). Infine, in isolamento domiciliare ci sono 13.185 veneti, di cui 5.179 positivi.

