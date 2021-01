Altri 2 morti veronesi per Covid-19. I ricoverati positivi tornano più di 700

Tornano ad essere più di 700 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali veronesi e rimangono oltre i 20mila i cittadini che vivono nel territorio scaligero e che sono certi di essere positivi al virus. Il terzo bollettino dell'anno, il primo di oggi, 2 gennaio, mostra che l'emergenza coronavirus non è in fase di miglioramento nel Veronese e nel resto della regione.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Alle 8 di questa mattina il contatore dei tamponi positivi totali processati nel Veronese è salito a 51.474 (+291) dall'aggiornamento delle 17 di ieri. I veronesi attualmente positivi sono 20.553 (+108 da ieri pomeriggio) mentre i negativizzati sono 29.225 (+181 da ieri pomeriggio). Purtroppo, è tornato a muoversi anche l'indicatore dei decessi: sono diventati 1.696 (+2 da ieri pomeriggio) i morti per Covid-19 nel territorio scaligero. E salgono ancora, i ricoverati: ieri pomeriggio erano 693 e sono diventati 702 (+9 da ieri pomeriggio, +13 in 24 ore). I pazienti Covid si trovano negli ospedali di Borgo Roma (137, di cui 10 in terapia intensiva), di Borgo Trento (124, di cui 27 in terapia intensiva), di Legnago (95, di cui 5 in terapia intensiva), di San Bonifacio (77, di cui 10 in terapia intensiva), di Villafranca (120, di cui 20 in terapia intensiva), di Marzana (17), di Bovolone (1), di Negrar (76, di cui 10 in terapia intensiva) e di Peschiera del Garda (55, di cui 6 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Crescita di contagi e stabilità nei ricoveri. Questa la situazione sull'emergenza coronavirus in Veneto, dove i casi di positività accertati sono saliti a 261.845 dall'inizio della pandemia (1.617 in più rispetto a ieri pomeriggio). I veneti che oggi sono positivi al virus sono 94.121 (+742 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 161.049 (+846 da ieri pomeriggio). Morti in Veneto per Covid-19: 6.675 (+29 da ieri pomeriggio). In leggero calo i ricoverati per coronavirus negli ospedali regionali: alle 17 di ieri erano 3.394, alle 8 di oggi sono 3.392. Quelli in terapia intensiva sono 400 (di cui 372 positivi), quelli negli altri reparti sono 2.992 (di cui 2.668 positivi).

