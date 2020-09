Coronavirus: nessun nuovo deceduto in Veneto, ancora su i contagi

Nessun nuovo deceduto a causa del coronavirus nella notte scorsa, sia in Veneto che in provincia di Verona. Il bollettino delle 8 di questa mattina, 18 settembre, diffuso dalla Regione riporta un leggero calo dei ricoveri rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri. Ma i contagi non si arrestano.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. L'ultimo report di ieri indicava che a Verona erano stati trovati dall'inizio dell'emergenza 6.077 cittadini positivi al virus. Questo numero stamattina è diventato 6.094, quindi sono stati scoperti 17 nuovi contagiati. I veronesi attualmente positivi al virus sono 518 (+11 rispetto a ieri sera), mentre i negativizzati sono diventati 4.979 (+6 rispetto a ieri sera). Non è cresciuto il numero dei deceduti per Covid-19 in provincia di Verona (597) e neanche il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi (28): 11 a Borgo Roma, 6 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 3 a Negrar e 2 a Peschiera del Garda.

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione sono 108 i nuovi di casi positività al virus, registrati tra le 17 di ieri e le 8 di stamattina. In totale sono stati contagiati 25.423 cittadini, ma attualmente i veneti positivi sono 3.009 (+38 rispetto a ieri sera). I negativizzati sono 20.261 (+70 rispetto a ieri sera). I deceduti in Veneto per Covid-19 sono 2.153, mentre i ricoverati sono 183. Tra tutti i ricoverati, 16 sono in terapia intensiva (di cui 8 positivi) e 167 negli altri reparti (di cui 115 positivi).

