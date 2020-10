Coronavirus a Verona, l'altalena è finita. Ora i numeri salgono e basta

Contagi da coronavirus e pazienti Covid ancora in crescita nel Veronese. I numeri contenuti nel bollettino delle 8 di questa mattina, 18 ottobre, nel report degli isolamenti sono peggiori rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono diventati 7.855 i test che hanno dato esito positivo al coronavirus in provincia di Verona. Sono 37 in più rispetto alle 17 di ieri. I veronesi attualmente positivi sono 1.578 (+35 rispetto a ieri pomeriggio), mentre si registra un solo negativizzato in più rispetto a ieri (in totale sono 5.664). Purtroppo, un altro positivo al coronavirus è deceduto nel Veronese, dove ora le vittime sono diventate 613. E salgono anche i ricoverati negli ospedali veronesi, dai 79 di ieri pomeriggio agli 84 di questa mattina, così distribuiti: 24 a Borgo Roma (di cui 5 in terapia intensiva), 14 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 14 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) ed 1 a Peschiera del Garda. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 2.917 veronesi, di cui 1.080 positivi.

COVID-19 IN VENETO. Aumenta il ritmo di contagi in tutta la regione. Complessivamente sono 35.851 i contagiati dall'inizio dell'emergenza (+394 dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina). Attualmente i positivi sono 9.425 (+337 rispetto a ieri) e sono 24.170 i negativizzati (+51 rispetto a ieri). E sono 6 i nuovi deceduti per Covid-19, quindi i veneti morti a causa del virus sono 2.256. I ricoverati negli ospedali del Veneto a causa del virus sono passati da 495 a 519 in 15 ore. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 52 (di cui 44 positivi), mentre negli altri reparti sono 467 (di cui 378 positivi). Il dato degli isolamenti migliora nelle ultime 24 ore. Questa mattina si sono registrati 13.809 veneti in isolamento domiciliare, di cui 5.103 positivi.

