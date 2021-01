Covid, positivi in calo tra i residenti nel Veronese nonostante i nuovi casi

L'emergenza coronavirus continua a migliorare in Veneto, dove il numero dei residenti attualmente positivi scende e questo lascia presagire una prossima riduzione anche dei pazienti Covid in ospedale. L'andamento dei passati bollettini è stato confermato anche dell'aggiornamento delle 8 di questa mattina, 17 gennaio.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Ci si avvicina ai 58mila casi di contagio accertati in provincia di Verona dall'inizio della pandemia. È di 57.998 il totale dei tamponi che hanno dato esito positivo, 117 in più rispetto a ieri pomeriggio. I veronesi attualmente positivi però scendono a 19.024 (-189 da ieri pomeriggio) ed è stato registrato solo un nuovo caso di decesso per Covid-19 (1.935 i morti totali veronesi). Continuano quindi a crescere con un buon ritmo i negativizzati, che ora sono 37.039 (+305 da ieri pomeriggio). E dati sostanzialmente stabili provengono dagli ospedali veronesi dove il numero dei pazienti Covid è passato dai 682 di ieri pomeriggio ai 683 di questa mattina. I ricoverati per Covid-19 si trovano: a Borgo Roma (113, di cui 15 in terapia intensiva), a Borgo Trento (142, di cui 24 in terapia intensiva), a Legnago (90, di cui 4 in terapia intensiva), a San Bonifacio (74, di cui 9 in terapia intensiva), a Villafranca (93, di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana (14), a Negrar (77, di cui 7 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda (64, di cui 5 in terapia intensiva) e nel Centro Riabilitativo Veronese (16).

CORONAVIRUS IN VENETO. La soglia dei 300mila contagiati in tutta la regione dal febbraio scorso potrebbe essere superata la prossima settimana. Intanto, il totale dei casi positivi accertati in Veneto è salito a 298.172 (+528 da ieri pomeriggio). I veneti attualmente positivi sono 70.640 (-561 da ieri pomeriggio) mentre i negativizzati continuano a galoppare raggiungendo i 219.554 (+1.077 da ieri pomeriggio). Un'altra soglia importata è quella degli 8mila morti per Covid-19. Questa mattina i decessi hanno raggiunto i 7.978 (+12 da ieri pomeriggio). Negli ospedali del Veneto i pazienti positivi al virus sono 2.631, di cui 2.293 in area non critica e 338 in terapia intensiva.

