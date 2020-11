Covid in Veneto, superati 100mila tamponi positivi da inizio emergenza

Il Veneto ha superato i 100mila tamponi positivi al coronavirus dall'inizio della pandemia e più della metà di questi test si riferiscono a cittadini attualmente positivi. Mentre la provincia di Verona, nei prossimi giorni, potrebbe andare oltre i 20mila contagiati da febbraio e più di 11mila sono i positivi attuali. Numeri contenuti nel bollettino delle 8 di questa mattina, 15 novembre, in cui si possono anche notare alcuni cambiamenti rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri.

COVID-19 NEL VERONESE. Sono 19.064 i contagiati dal coronavirus scoperti nel territorio scaligero (+286 dalle 17 di ieri) e coloro che attualmente sono positivi sono 11.275 (+227 dal pomeriggio di ieri). Dall'inizio dell'emergenza si sono negativizzati 7.034 veronesi (+55 da ieri pomeriggio) ed i deceduti positivi al virus sono 755 (+4 da ieri pomeriggio). Negli ospedali veneti ci si avvicina ai 500 pazienti positivi a Covid-19. Questa mattina sono 497 (+27 da ieri pomeriggio): a Borgo Roma sono 78 (di cui 4 in terapia intensiva), a Borgo Trento sono 95 (di cui 23 in terapia intensiva), a Legnago sono 65 (di cui 8 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 40 (di cui 9 in terapia intensiva), a Villafranca sono 97 (di cui 16 in terapia intensiva), a Marzana sono 4, a Bussolengo 15, a Bovolone 4, a Negrar sono 59 (di cui 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda sono 40 (di cui 2 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Nelle ore serali e notturne tra ieri e oggi si sono aggiunti 1.832 nuovi contagiati in tutta la regione, dove da febbraio sono diventati 100.876 i tamponi positivi processati. Attualmente ci sono 61.506 veneti positivi al virus (+1.183 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 36.525 (+633 da ieri pomeriggio). I morti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 2845 (+16 rispetto a ieri pomeriggio). Infine, i ricoverati negli ospedali della regione a causa del coronavirus sono saliti a 2.299 (+72 da ieri pomeriggio). In terapia intensiva i pazienti Covid sono 253, di cui 241 positivi, mentre negli altri reparti sono 2.046, di cui 1.934 positivi.

