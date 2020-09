Coronavirus, nessun deceduto in Veneto. Più contagiati e meno ricoveri

Un contagiato in più, un negativizzato in più e un ricoverato in meno. Sono queste le novità sul coronavirus in provincia di Verona contenute nel primo bollettino di oggi, 1 settembre, aggiornato alle 8 di questa mattina.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono pochi i cambiamenti rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri. In provincia di Verona, dall'inizio dell'emergenza, si contano 5.608 tamponi positivi (+1 rispetto alle 17 di ieri), ma i veronesi attualmente positivi restano sempre 322 e non cambia neanche il conto dei morti a causa del virus (593). Cambiano i negativizzati perché ce n'è uno in più e quindi ora sono 4.693. Infine, i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali veronesi passano da 19 a 18, uno in meno rispetto alle 17 di ieri. A Borgo Roma sono 9, a Borgo Trento 2 (di cui 1 in terapia intensiva), a Legnago sono 5 (di cui 2 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 1 e a Negrar sono 1.

COVID-19 IN VENETO. Sono 37 i nuovi casi di contagio in tutta la regione, dalle 17 di ieri alle 8 di oggi. I tamponi positivi in Veneto sono saliti a 23.026, mentre i veneti attualmente positivi sono saliti a 2.460 (+28 rispetto alle 17 di ieri). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono sempre 2.122, mentre i negativizzati crescono e diventano 18.444 (+9 rispetto a ieri pomeriggio). Come nel Veronese, anche nel resto della regione calano leggermente i pazienti Covid. Nelle aree non critiche degli ospedali veneti, i pazienti Covid sono scesi da 154 a 150 (69 ancora positivi), mentre nelle terapie intensive i pazienti Covid sono ancora 13 (9 ancora positivi).

