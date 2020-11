Coronavirus, in un giorno 2.300 contagiati in Veneto, 374 sono veronesi

Ancora non si arresta l'aggravamento dell'emergenza coronavirus in Veneto. Anche il primo bollettino di novembre, quello delle 8 di questa mattina, indica contagi, ricoveri e purtroppo anche morti in aumento rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono stati superati gli 11mila contagiati veronesi dall'inizio della pandemia. I totale dei tamponi che hanno avuto esito positivo nel Veronese sono saliti a 11.105 (+236 rispetto a ieri pomeriggio, +374 in 24 ore), mentre attualmente i veronesi positivi al virus sono 4.708 (+234 rispetto a ieri pomeriggio). Ci sono due nuovi negativizzati (il totale è salito a 5.748), mentre i morti veronesi per Covid-19 rimangono 649. Negli ospedali della provincia scaligera i positivi al virus ricoverati sono 196 (+1 rispetto a ieri pomeriggio, +14 nelle ultime 24 ore): a Borgo Roma sono 27, a Borgo Trento 61 (di cui 10 in terapia intensiva), a Legnago sono 26 (di cui 8 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 4, a Villafranca sono 52 (di cui 13 in terapia intensiva), a Negrar sono 18 e a Peschiera sono 8 (di cui 1 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Sono diventati 59.253 i tamponi positivi processati in tutta le regione (+1437 rispetto a ieri pomeriggio, +2.300 in 24 ore). I veneti attualmente positivi al virus sono 31.414 (+1.396 rispetto a ieri pomeriggio), i negativizzati sono diventati 25.421 (+32 rispetto a ieri pomeriggio) ed i morti per Covid-19 sono 2.418 (+9 rispetto a ieri pomeriggio). Infine, il numero dei ricoverati ha superato abbondantemente il tetto dei mille ed il conteggio di questa mattina ha avuto come risultato 1.072 (+12 rispetto a ieri pomeriggio). Nelle terapie intensive degli ospedali veneti i pazienti Covid sono 136 (di cui 132 positivi), mentre negli altri reparti sono 936 (di cui 832 positivi).

