Covid: crescono sempre i positivi, ma meno pressione negli ospedali

Non cambia di molto l'emergenza coronavirus in Veneto tra l'ultimo aggiornamento del 2020 ed il primo bollettino del 2021, aggiornato alle ore 8 di questa mattina, 1 gennaio.

COVID-19 NEL VERONESE. La processazione dei nuovi casi di positività al virus è andata avanti anche nella notte di Capodanno. L'ultimo conteggio mostra che sono stati accertati 50.891 veronesi contagiati dal coronavirus dall'inizio della pandemia. Sono 734 in più rispetto al pomeriggio di ieri. Attualmente, i veronesi positivi sono 20.366 (+200 da ieri pomeriggio) e quelli negativizzati sono 28.831 (+530 da ieri pomeriggio). I morti per Covid-19 in provincia di Verona salgono ancora e sono diventati 1.694 (+4 da ieri pomeriggio). Nuovo calo, invece, tra i positivi al virus ricoverati in ospedale. Sono 689 (-3 da ieri pomeriggio) e si trovano: a Borgo Roma (136, di cui 10 in terapia intensiva) a Borgo Trento (123, di cui 27 in terapia intensiva), a Legnago (95, di cui 5 in terapia intensiva), a San Bonifacio (74, di cui 9 in terapia intensiva), a Villafranca (113, di cui 19 in terapia intensiva), a Marzana (17), a Bovolone (1), a Negrar (75, di cui 11 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (55, di cui 6 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. È di 258.680 il totale dei casi positivi al coronavirus accertati in Veneto finora (+2.746 rispetto a ieri pomeriggio). I positivi di oggi sono 92.582 (+1.132 da ieri pomeriggio) mentre si sono negativizzati in 159.469 (+1.588 da ieri pomeriggio). I morti in Veneto per Covid-19 sono diventati 6.629 (+26 da ieri pomeriggio), ma sono diminuiti i ricoverati in ospedale a causa del virus. Il coronavirus tiene in ospedale 3.386 pazienti, di cui 401 in terapia intensiva (372 positivi e 29 negativizzati) e 2.985 negli altri reparti (2.657 positivi e 328 negativizzati).

Allegati