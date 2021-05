Coronavirus nel Veronese: in 24 ore, 97 positivi in meno e solo un deceduto

È sceso a 231 (-24 in un giorno) il totale dei positivi ricoverati negli ospedali per acuti della provincia di Verona, dove i positivi al virus sono 4.044 ed i negativizzati 73.894

Non è netta ma è continua la regressione del coronavirus in Veneto. Un bollettino dopo l'altro, i dati mostrano ancora una diminuzione dei cittadini contagiati e di quelli ricoverati in ospedale.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO DELLE ORE 17 DELL'8 MAGGIO 2021

Tra le 8 di questa mattina e le 17 di questo pomeriggio sono stati trovati 42 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Verona, dove il totale dei casi di positività da inizio pandemia è arrivato a 80.526. I veronesi attualmente positivi sono 4.044 (-51 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 73.894 (+93 da questa mattina). Non cambia il numero dei deceduti per Covid-19 (2.588), mentre scende a 231 (-5 da questa mattina) il totale dei positivi ricoverati negli ospedali per acuti del Veronese. E diminuiti da 29 a 27 anche i ricoverati positivi negli ospedali di comunità.

Nel resto della regione, lo scenario non cambia. Da inizio pandemia, il Veneto ha contato 417.207 tamponi positivi al coronavirus (+219 da questa mattina). Sono scesi sotto i 19mila i positivi al virus attuali (18.990, -138 da questa mattina), mentre i negativizzati aumentano vorticosamente, arrivando a 386.797 (+357 da questa mattina). Fermo da questa mattina a 11.420 il numero dei deceduti positivi a Covid-19, si muovono verso il basso invece le cifre dei ricoverati per Covid, scesi a 1.028 (709 positivi + 319 negativizzati) in area non critica e a 154 (126 positivi + 28 negativizzati) in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità del Veneto, infine, i positivi al virus sono 124 ed i negativizzati 29.

