Covid, contagi anche a Pasqua. Oltre 300 in Veneto, una trentina nel Veronese

A ritmi ridotti ma si è lavorato anche in questa giornata di Pasqua, 4 aprile, per individuare cittadini potenzialmente positivi al coronavirus. Ed alcuni sono stati anche trovati. Lo evidenzia il bollettino diffuso dalla Regione Veneto e aggiornato alle 17 di oggi. Un bollettino che mostra differenze, seppur lievi, con l'aggiornamento delle 8 di questa mattina

Sono 32 i test positivi al coronavirus processati dalle 8 alle 17 di oggi in provincia di Verona, dove ora il conto di tutti i tamponi positivi è salito a 73.928. Nel Veronese vivono attualmente 6.656 cittadini positivi al virus (+26 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 64.815 (+2 da questa mattina). Saliti, poi, 2.457 (+4 da questa mattina) i morti veronesi per Covid-19. Leggero, infine, l'aumento dei ricoverati negli ospedali per acuti veronesi. Questa mattina i pazienti Covid erano 425. Ora sono diventati 428: quelli in terapia intensiva sono 63, mentre negli altri reparti sono 365. A questi ricoverati, si aggiungono i pazienti positivi al virus negli ospedali di comunità, che nel Veronese rimangono 34.

In tutto il Veneto sono 389.146 i tamponi positivi al coronavirus registrati dall'inizio della pandemia. Rispetto a questa mattina sono 360 in più. I veneti attualmente positivi al virus sono 37.484 (+17 da questa mattina) e quelli negativizzati sono 340.913 (+332 da questa mattina). I positivi a Covid-19 deceduti dalle 8 di questa mattina sono 11 e sommandoli a quelli passati il risultato è 10.749. Nelle terapie intensive del Veneto ci sono 300 pazienti per Covid-19 (285 positivi e 15 negativizzati), mentre negli altri reparti i pazienti per Covid-19 sono 1.938 (1.682 positivi e 256 negativizzati). In più, sempre a causa del coronavirus, ci sono 211 pazienti negli ospedali di comunità, di cui 183 positivi e 28 negativizzati.

