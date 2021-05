Coronavirus a Verona, più di tre giorni senza decessi e con ricoverati in calo

Il bollettino sull'emergenza Covid in Veneto aggiornato alle 17 di oggi, 30 maggio, è decisamente migliore rispetto a quello delle 8 di questa mattina. Il numero dei veronesi e dei veneti attualmente positivi al virus è tornato a scendere e non si registrano nuovi decessi per Covid-19.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 30 MAGGIO 2021

Sono 81.863 i tamponi positivi al coronavirus registrati in provincia di Verona da inizio pandemia (+7 da questa mattina, +21 in 24 ore), ma i cittadini che risultano positivi ora sono 1.347 (-15 da questa mattina, -13 in 24 ore). I negativizzati sono saliti a 77.905 (+22 da questa mattina, +34 in 24 ore), mentre restano 2.611 i morti veronesi per Covid-19. E scendono dagli 83 di questa mattina agli 81 di questo pomeriggio i pazienti Covid negli ospedali per acuti del Veronese, 14 in terapia intensiva e 67 negli altri reparti. I pazienti Covid negli ospedali di comunità veronesi, invece, sono rimasti 11.

In Veneto, da questa mattina, sono 33 i casi di positività al virus segnalati e quindi è salito a 423.300 il numero dei veneti di cui è stata accertata l'infezione da coronavirus (+113 in 24 ore). I veneti oggi positivi al virus sono 8.659 (-51 da questa mattina, -40 in 24 ore) mentre i veneti oggi negativizzati sono 403.082 (+84 da questa mattina, +153 in 24 ore). È invece un bene che sia rimasta ferma la cifra dei deceduti per Covid-19 in Veneto, pari a 11.559.

Negli ospedali per acuti del Veneto ci sono 77 pazienti per Covid-19 (di cui 49 positivi), mentre negli altri reparti il loro numero è 606 (di cui 283 positivi). Negli ospedali di comunità regionali, infine, i pazienti per Covid-19 sono 93, di cui 50 positivi.