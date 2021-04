Veneto sotto i 22mila positivi al coronavirus, in provincia di Verona sono 4.561

Piccoli spostamenti, ma ancora nella giusta direzione. Il bollettino sull'emergenza Covid in Veneto aggiornato alle 17 di oggi, 29 aprile, è in linea con il report delle 8 di questa mattina e con gli aggiornamenti precedenti. Tutti mostrano una situazione in via di miglioramento, un miglioramento leggero ma costante.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO: L'AGGIORNAMENTO DELLE 17 DI OGGI, 29 APRILE

In provincia di Verona, questa mattina sono stati superati i 79mila casi di contagio da inizio pandemia. I test positivi al coronavirus sono saliti a 79.115 (+87 da questa mattina), ma sono 71.988 (+108 da questa mattina) i veronesi che hanno superato l'infezione e si sono negativizzati. Attualmente sono 4.561 (-22 da questa mattina) i veronesi positivi al virus, mentre i positivi a Covid-19 deceduti finora nel Veronese sono 2.566 (+1 da questa mattina).

Dei 4.561 veronesi positivi, sono 287 quelli ricoverati in ospedale. I pazienti Covid si trovano a Borgo Roma (85 di cui 21 in terapia intensiva), a Borgo Trento (45 di cui 11 in terapia intensiva), a Legnago (44 di cui 6 in terapia intensiva), a San Bonifacio (2), a Villafranca di Verona (82 di cui 12 in terapia intensiva), a Bussolengo (1), a Negrar (26 di cui 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (2). A questi si aggiungono i 31 pazienti Covid ricoverati in tre ospedali di comunità: 11 a Bovolone, 2 a Peschiera e 18 a Bussolengo.

Allargando il punto di osservazione, scopriamo che in Veneto i casi di contagio accertati dal febbraio 2020 sono 411.499 (+388 da questa mattina), ma in 378.200 (+660 da questa mattina) di questi casi si sono conclusi con una successiva negativizzazione. I casi di positività in corso sono 21.979 (-276 da questa mattina) ed i deceduti positivi al Covid in Veneto sono 11.320 (+4 da questa mattina).

Negli ospedali del Veneto ci sono 1.276 pazienti per Covid in area non critica (+1 da questa mattina) e 203 in terapia intensiva. In area non critica ci sono 965 positivi e 311 negativizzati, in terapia intensiva 168 positivi e 35 negativizzati. Negli ospedali di comunità della regione, invece, ci sono 158 pazienti per Covid, di cui 124 positivi.

