Scesi sotto quota 100 i pazienti Covid negli ospedali della provincia di Verona

Di questo passo, domani in provincia di Verona si conteranno meno di 1.500 cittadini positivi al coronavirus ed in Veneto si potrebbe scendere sotto i 9mila. Anche il bollettino delle 17 di questo pomeriggio, 27 maggio, non contiene fortunatamente segnali di inversione di tendenza e quindi l'emergenza Covid in tutta la regione continua a ridimensionarsi.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 27 MAGGIO 2021

Dalle 8 di questa mattina alle 17 di questo pomeriggio sono stati registrati nel Veronese 7 nuovi casi di positività al coronavirus, che sommati a tutti quelli precedenti danno come risultato 81.771. Sono però solo 1.511 (-78 da questa mattina) i veronesi attualmente positivi al virus e sono rimasti 2.611 i veronesi che sono deceduti mentre erano positivi. Sono invece saliti a 77.649 (+85) i veronesi che si sono negativizzati.

Ed è sceso sotto quota 100 il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. Dai 101 di questa mattina sono diventati 99 e si trovano: a Borgo Roma (17), a Borgo Trento (11 di cui 5 in terapia intensiva), a Legnago (15 di cui 2 in terapia intensiva), a San Bonifacio (2 di cui 1 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona (40 di cui 8 in terapia intensiva), a Marzana (1), a Bovolone (1), a Negrar (10 di cui 1 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (2 di cui 1 in terapia intensiva). Infine, negli ospedali di comunità veronesi, il numero dei pazienti Covid è sceso da 14 a 12: 3 a Bovolone e 9 a Bussolengo.

In tutto il Veneto è salito a 422.788 il numero dei tamponi positivi registrati da inizio pandemia (+58 da questa mattina), ma il numero di veneti attualmente positivi è sceso a 9.130 (-247 da questa mattina). I veneti morti per Covid-19 sono diventati 11.548 (+2 da questa mattina) mentre i negativizzati sono 402.110 (+303 da questa mattina).

I ricoverati per Covid-19 negli ospedali per acuti di tutta la regione sono 85 in terapia intensiva (61 positivi e 24 negativizzati) e 640 negli altri reparti (324 positivi e 316 negativizzati). Mentre i ricoverati per Covid negli ospedali di comunità sono 99, fra cui 57 positivi.