Covid, nel Veronese positivi scesi a 4.534, di cui 292 ricoverati in ospedale

E in tutta la regione, la situazione epidemiologica è in fase discendente sia per i contagiati che per i ricoverati

Anche il bollettino delle 17 di oggi, 27 aprile, conferma la tendenza discendente dei contagi e dei ricoveri legati al coronavirus in Veneto. Ed anche in provincia di Verona, i nuovi contagi registrati dalle 8 di questa mattina sono stati inferiori alle negativizzazioni. E questo vuol dire che ci sono sempre meno cittadini positivi al virus.

BOLLETTINO COVID-19 DEL VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 27 APRILE 2021

Sono saliti a 78.607 i tamponi positivi al coronavirus processati da inizio pandemia nel Veronese. Sono 82 in più rispetto a questa mattina, ma il numero di positivi veronesi è sceso a 4.534 (-57 da questa mattina). I negativizzati sono saliti a 71.513 (+139 da questa mattina), mentre il numero dei deceduti tra i positivi al virus è rimasto stabile a 2.560.

Negli ospedali per acuti dell'Ulss 9 Scaligera e dell'Aoui di Verona è aumentata di poco la presenza di pazienti Covid. Questa mattina erano 288, mentre alle 17 se ne contano 292, così distribuiti: 85 a Borgo Roma (di cui 20 in terapia intensiva), 41 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 51 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 82 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 25 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda. Stabile, invece, la situazione negli ospedali di comunità, dove i pazienti Covid sono 26 (11 a Bovolone, 2 a Peschiera e 13 a Bussolengo).

In tutto il Veneto, dal febbraio 2020, sono stati accertati 409.578 casi di contagio da coronavirus (+365 da questa mattina), ma sono stati anche confermati 375.667 casi di guarigione o comunque di negativizzazione (+579 da questa mattina). Restano quindi 22.623 veneti attualmente positivi al virus (-221 da questa mattina), contando che purtroppo 11.288 positivi a Covid-19 sono deceduti (+7 da questa mattina).

In Veneto, si trovano in ospedale per Covid 1.325 pazienti in area non critica (di cui 1.010 positivi) e 214 pazienti in terapia intensiva (di cui 179 positivi). Negli ospedali di comunità della regione, infine, i pazienti per Covid sono 163, di cui 126 positivi e gli altri negativizzati.

