Covid, Veneto vicino a scendere sotto i 10mila positivi. Poco più di 2mila a Verona

C'è una grande cifra tonda nel bollettino sull'emergenza Covid in Veneto aggiornato alle 17 di questo pomeriggio, 24 maggio: le 400mila negativizzazioni registrate sul territorio regionale da inizio pandemia. Un numero elevato e molto vicino agli oltre 422mila casi di contagio accertati.

BOLLETTINO SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 24 MAGGIO 2021

Dalle 8 di questa mattina alle 17 di questo pomeriggio sono 7 i tamponi positivi al coronavirus processati in provincia di Verona. Tamponi che hanno fatto salire a 81.661 il totale dei casi di contagio accertati. I veronesi attualmente positivi al virus sono 2.080 (-167 da questa mattina), mentre quelli negativizzati sono saliti a 76.974 (+174 da questa mattina). Non cambia invece il numero dei positivi deceduti, fermo da questa mattina a 2.607.

Scendono da 130 a 124 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali veronesi. Pazienti che si trovano: a Borgo Roma (18 di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento (19 di cui 7 in terapia intensiva), a Legnago (19 di cui 2 in terapia intensiva), a San Bonifacio (4 di cui 1 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona (50 di cui 7 in terapia intensiva), a Marzana (1), a Bovolone (1), a Negrar (10 di cui 1 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (2 di cui 1 in terapia intensiva). Altri pazienti Covid, poi, sono ricoverati negli ospedali di comunità. E in totale sono 18 (3 a Bovolone e 15 a Bussolengo).

Il numero esatto di contagiati dal coronavirus scoperti in Veneto dall'inizio dell'emergenza è salito a 422.129 (+55 da questa mattina) ma 400.000 (+511 da questa mattina) di questi casi è terminato con una negativizzazione e quindi con una guarigione. Attualmente sono 10.597 (-458 da questa mattina) i veneti positivi al virus, mentre i deceduti per Covid-19 sono leggermente aumentati, diventando 11.532 (+2 da questa mattina).

Infine i ricoverati per Covid in Veneto: quelli in terapia intensiva sono 95 (di cui 67 positivi), quelli negli altri reparti sono 738 (di cui 405 positivi) e quelli negli ospedali di comunità sono 109 (di cui 69 positivi).