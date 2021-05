In 24 ore, 5 pazienti Covid in meno negli ospedali veronesi e nessun decesso

Anche il bollettino delle 17 di oggi, 23 maggio, conferma l'andamento visto nell'aggiornamento di questa mattina, con positivi al coronavirus in calo a livello regionale e sostanzialmente stabili nel Veronese.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DI DOMENICA 23 MAGGIO 2021

Sono diventati 81.648 i casi totali di positività al coronavirus accertati in provincia di Verona da inizio pandemia. Sono 25 in più rispetto a questa mattina e 35 in più rispetto alle 17 di ieri. I veronesi attualmente positivi sono 2.235 (-2 da questa mattina, +8 in 24 ore), mentre non si muove il numero delle vittime di Covid-19: 2.606. I negativizzati, invece, sono saliti a 76.807 (+27 in 24 ore).

Negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al coronavirus sono 137 (-5 in 24 ore) e sono così distribuiti: 18 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 23 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 55 a Villafranca di Verona (di cui 6 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 1 a Bovolone, 12 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva). Negli ospedali di comunità veronesi, invece, i pazienti Covid sono 18: a Bovolone 3 e a Bussolengo 15.

I dati regionali dicono che in Veneto sono stati complessivamente accertati 422.056 casi di contagio da coronavirus (+132 da questa mattina, +183 in 24 ore). Nonostante i nuovi contagi, il totale dei veneti attualmente positivi scende ancora, arrivando a 11.063 (-87 da questa mattina, -127 in 24 ore). E il dato scende perché ci sono tante negativizzazioni. Il loro numero è arrivato a 399.465 (+219 da questa mattina, +307 in 24 ore), mentre rimane fermo a 11.528 il numero dei deceduti per Covid-19 (+0 da questa mattina, +3 in 24 ore).

Negli ospedali per acuti ci sono 853 pazienti per Covid (-4 da questa mattina). Tra di loro ci sono 96 pazienti in terapia intensiva (68 positivi e 28 negativizzati) e 757 pazienti in altri reparti (440 positivi e 317 negativizzati). Negli ospedali di comunità del Veneto, infine, i pazienti per Covid sono 110, di cui 70 positivi.