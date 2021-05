Ricoverati per Covid scesi sotto quota 900 in Veneto. Nel Veronese sono 157

Ma il calo è ancora più drastico se si guardano i contagi. In provincia di Verona ci sono 2.288 cittadini attualmente positivi al coronavirus, più di 300 in meno in 24 ore

Pochi nuovi casi positivi al coronavirus, tante negativizzazioni, nessun morto. Anche l'aggiornamento delle 17 di oggi, 20 maggio, suona le stesse piacevoli note del bollettino delle 8 di questa mattina sull'emergenza Covid in Veneto.

BOLLETTINO COVID IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 20 MAGGIO 2021

Dall'inizio della pandemia sono stati registrati in provincia di Verona 81.510 casi di positività al coronavirus (+19 da questa mattina). I casi che si sono conclusi con una guarigione sono 76.619 (+199 da questa mattina), mentre quelli terminati con decesso sono 2.603 (dato invariato). Rimangono 2.288 casi di positività in corso (-180 da questa mattina). E fra i veronesi positivi al coronavirus, quelli ricoverati in ospedale sono 157, così distribuiti: 22 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 27 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 65 a Villafranca di Verona (di cui 6 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva). I veronesi positivi al virus che invece sono ricoverati negli ospedali di comunità sono 23: a Bovolone 5 e a Bussolengo 18.

In Veneto, invece, sono stati contati finora 421.374 tamponi positivi al coronavirus (+91 da questa mattina), ma i casi di contagio attualmente in corso sono 12.108 (-538 da questa mattina). Gli altri casi sono soprattutto guarigioni (397.751, +629 da questa mattina), anche se si contano purtroppo anche 11.515 decessi (dato invariato).

I ricoverati per Covid negli ospedali veneti sono 899, tra pazienti in area non critica (801, di cui 483 positivi e e 318 negativizzati) e terapia intensiva (98, di cui 73 positivi e 25 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i ricoverati per Covid sono 114, di cui 77 positivi e 37 negativizzati.