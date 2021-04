Scendono a 316 i pazienti Covid nel Veronese, su 4.639 cittadini positivi

Hanno superato quota 70mila i veronesi che sono prima risultati positivi al coronavirus e poi si sono negativizzati. Più di 70mila negativizzazioni su un totale di oltre 77mila contagi registrati da inizio pandemia, mentre i numeri di coloro che sono attualmente positivi sono in picchiata.

BOLLETTINO COVID DEL VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 20 APRILE 2021

Dall'ultimo aggiornamento, quello delle 8 di questa mattina, sono 98 i nuovi positivi al coronavirus scoperti nel Veronese. Il totale dei contagiati dal febbraio 2020 è salito a 77.242, ma sono 70.070 (+272 da questa mattina) i negativizzati. Attualmente sono 4.639 i veronesi positivi al virus (-175 da questa mattina). Purtroppo, però, si è registrato un nuovo decesso tra i positivi a Covid-19. Decessi che nel Veronese sono stati in totale 2.533.

Negli ospedali per acuti della provincia di Verona, i pazienti Covid sono 316 (-9 da questa mattina) e sono ricoverati a Borgo Roma (91 di cui 18 in terapia intensiva), Borgo Trento (44 di cui 13 in terapia intensiva), Legnago (59 di cui 7 in terapia intensiva), San Bonifacio (1), Villafranca di Verona (81 di cui 14 in terapia intensiva), Negrar (38 di cui 4 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (2 di cui 1 in terapia intensiva). Meno gravi i pazienti Covid negli ospedali di comunità veronesi. In totale sono 27: 10 a Bovolone, 1 a Peschiera e 16 a Bussolengo.

In Veneto, invece, sono diventati 403.343 i casi totali di contagio processati da inizio pandemia (+466 da questa mattina). I casi terminati col buon esito della negativizzazioni sono saliti a 367.499 (+1.216 da questa mattina). L'esito invece più triste, il decesso, si è verificato in 11.149 casi (+10 da questa mattina), mentre sono 24.695 (-760 da questa mattina) i veneti attualmente positivi.

Negli ospedali veneti sono al momento curati 1.718 pazienti per Covid. Sono 244 quelli in terapia intensiva (di cui 215 positivi), mentre sono 1.474 i pazienti Covid negli altri reparti (di cui 1.181 positivi). Negli ospedali di comunità regionali, infine, sono ricoverati per Covid-19 191 pazienti di cui 157 positivi al virus.

