Coronavirus, tornano a scendere anche i positivi in provincia di Verona

Sembra essersi esaurita in fretta la breve risalita dei positivi al coronavirus in provincia di Verona. Alle 17 di oggi, 18 aprile, il bollettino regionale mostra 42 nuovi contagi registrati nel Veronese dalle 8 di questa mattina (e quindi 76.894 tamponi positivi da inizio pandemia), ma il numero dei veronesi attualmente positivi è sceso da 5.142 a 5.136 (-6 dalle 8 di questa mattina). Tutto merito delle negativizzazioni, salita a 69.235 (+48 da questa mattina). Mentre il numero delle vittime veronesi di Covid-19 è fermo da 24 ore a 2.523. Ed è fermo anche il numero dei ricoverati negli ospedali veronesi. In quelli per acuti, i pazienti Covid sono 347 (58 in terapia terapia intensiva e 289 negli altri reparti). Negli ospedali di comunità, i pazienti positivi al virus sono 31.

BOLLETTINO COVID VENETO DELLE 17 DEL 18 APRILE 2021

In tutto il Veneto, invece, la discesa dei cittadini che attualmente sono infettati prosegue senza interruzioni. Dalle 8 di questa mattina, sono 232 i nuovi tamponi positivi, i quali si aggiungono a quelli passati, totalizzando una somma di 401.682. I veneti positivi ora sono 26.427 (-17 dalle 8 di questa mattina) mentre i negativizzati salgono ancora e arrivano a 364.148 (+246 da questa mattina). Tre i nuovi morti tra i positivi al coronavirus. Sono quindi 11.107 i casi di positività terminati con un decesso in Veneto.

Negli ospedali del Veneto ci sono ancora 263 pazienti per Covid in terapia intensiva (di cui 237 positivi) mentre sono scesi a 1.498 i pazienti per Covid negli altri reparti (di cui 1.204 positivi). E sono sempre 204 i pazienti Covid negli ospedali di comunità veneti.

