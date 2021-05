Positivi al coronavirus: meno di 3mila nel Veronese, meno di 15mila in Veneto

Meno di 15mila positivi al coronavirus in tutto il Veneto, meno di 3mila positivi al coronavirus in provincia di Verona. L'aggiornamento delle 17 di oggi, 17 maggio, mostra la rottura di due soglie per quanto riguarda la presenza di cittadini attualmente contagiati dal virus. Una presenza sempre meno consistente al di fuori ma anche all'interno degli ospedali.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 17 MAGGIO 2021

Rispetto ai dati delle 8 di questa mattina, sono 17 i nuovi casi di positività al coronavirus scoperti nel Veronese. Casi che hanno fatto salire il contatore generale a 81.273 test positivi da inizio pandemia. I veronesi attualmente positivi sono 2.949 (-174 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 75.722 (+189 da questa mattina) e i positivi deceduti sono saliti a 2.602 (+2 da questa mattina).

I positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi sono 188 e sono così distribuiti: 32 a Borgo Roma (di cui 7 in terapia intensiva), 29 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 28 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 6 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 72 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 1 a Bovolone, 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda in terapia intensiva. Scesi a 25, infine, i ricoverati negli ospedali di comunità del Veronese: 5 a Bovolone e 20 a Bussolengo.

In tutto il Veneto, i casi di positività accertati sono diventati 420.430 (+79 da questa mattina) da inizio pandemia. I veneti attualmente positivi sono 14.887 (-623 da questa mattina) e quelli negativizzati sono 394.047 (+693 da questa mattina). I morti per Covid-19 dal febbraio dell'anno scorso sono saliti a 11.496 (+9 da questa mattina), mentre i ricoverati per Covid negli ospedali veneti sono 120 in terapia intensiva (92 positivi e 28 negativizzati) e 877 negli altri reparti (573 positivi e 304 negativizzati). A questi si aggiungono i pazienti degli ospedali di comunità che sono 100 positivi e 29 negativizzati.