Covid-19 in provincia di Verona, in un giorno 5 decessi e 5 ricoveri in più

Attualmente risultano positivi 4.869 veronesi, numero aumento di 200 unità in 24 ore. Negli ospedali per acuti, i pazienti Covid sono saliti a 278, mentre restano 16 quelli negli ospedali di comunità

Un ritardo nell'invio dei risultati dei tamponi antigenici da parte dell'Ulss 2 ha reso meno completo l'aggiornamento delle 17 sull'emergenza coronavirus in Veneto. I dati diffusi dalla Regione sulla provincia di Verona sono però aggiornatissimi e purtroppo continuano a non essere buoni, come del resto non lo erano quelli di questa mattina.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Dalle 8 di stamane alle 17, nel Veronese sono stati scoperti 233 nuovi positivi al virus (dalle 17 di ieri invece sono 315 i nuovi positivi scoperti). Il coronavirus ha contagiato finora 67.837 veronesi e attualmente risultano positivi 4.869 cittadini (+122 da questa mattina, mentre in 24 ore l'aumento è stato di 200 unità). I guariti e i negativizzati in provincia di Verona sono 60.602 (+106 da questa mattina, +110 dalle 17 di ieri). Le vittime veronesi di Covid-19 sono salite a 2.366 (+5 in 24 ore).

Solo una parte dei positivi necessita di cure ospedaliere. I pazienti più gravi si trovano negli ospedali per acuti e nel Veronese i pazienti Covid sono saliti a 278 (+5 nelle ultime 24 ore). Le strutture che ricoverano pazienti Covid nel Veronese sono quelle di Borgo Roma (58, di cui 16 in terapia intensiva), Borgo Trento (45, di cui 7 in terapia intensiva), Legnago (48, di cui 5 in terapia intensiva), San Bonifacio (3), Villafranca di Verona (89, di cui 15 in terapia intensiva), Bussolengo (1), Negrar (23, di cui 4 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (11). I malati Covid meno gravi, invece, sono seguiti a domicilio oppure negli ospedali di comunità. E rimangono sempre 16 i pazienti positivi negli ospedali di comunità veronesi: 2 a Bovolone, 2 a Peschiera e 12 a Bussolengo.

COVID-19 IN VENETO. Sono incompleti i dati sui nuovi contagiati scoperti in tutta la regione. Il conto dei veneti positivi ora è comunque in crescita. Dalle 8 di questa mattina si è passati da 35.324 a 35.435 (+111). I guariti e i negativizzati sono diventati 310.301 (+586 da questa mattina), mentre i deceduti positivi al virus sono saliti a 10.147 (+31 da questa mattina). Nelle terapie intensive del Veneto ci sono 201 pazienti a causa del coronavirus (di cui 185 positivi) ed alla stessa categoria appartengono anche 1.494 pazienti ricoverati in altri reparti (di cui 1.228 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, i positivi al coronavirus sono 115 e 29 sono i negativizzati.

