Covid in Veneto, i ricoverati scendono ancora. Presto saranno meno di mille

Di questo passo, la prossima sarà la settimana in cui in Veneto si scenderà sotto i 15mila e nel Veronese sotto i 3mila positivi al coronavirus. È una calo costante quello dei contagiati dal virus a cui ovviamente si accoda la diminuzione dei pazienti Covid negli ospedali.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 15 MAGGIO 2021

Dalle 8 di questa mattina alle 17 sono stati trovati in provincia di Verona 13 nuovi positivi al coronavirus e dall'inizio della pandemia i tamponi che hanno dato esito positivo sono stati 81.178. Tra tutti questi casi, sono 75.494 (+54 da questa mattina) i veronesi che si sono poi negativizzati e quindi sono guariti, mentre sono 2.598 (+1 da questa mattina) i casi che invece sono terminati con un decesso. Fatte le dovute sottrazioni, rimangono 3.086 (-42 da questa mattina) i veronesi attualmente positivi al virus. Di questi 3.086, quelli ricoverati negli ospedali per acuti sono 194 e quelli meno gravi ricoverati negli ospedali di comunità sono 27. Gli ospedali per acuti con pazienti Covid in provincia di Verona sono: Borgo Roma (36 pazienti Covid, di cui 9 in terapia intensiva), Borgo Trento (28, di cui 6 in terapia intensiva), Legnago (27, di cui 3 in terapia intensiva), San Bonifacio (6, di cui 1 in terapia intensiva), Villafranca di Verona (74, di cui 10 in terapia intensiva), Marzana (2), Bovolone (1), Negrar (19, di cui 3 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (1 in terapia intensiva). Gli ospedali di comunità con pazienti positivi al virus sono: Valeggio sul Mincio (1), Bovolone (6) e Bussolengo (20).

In tutto il Veneto hanno superato i 420mila i casi di positività al coronavirus registrati dal febbraio 2020. I test che hanno accertato un contagio sono saliti a 420.045 (+144 da questa mattina). Sono 15.730 (-164 da questa mattina) i veneti attualmente positivi, mentre i negativizzati sono 392.830 (+306 da questa mattina). I positivi al Covid-19 deceduti in Veneto sono diventati questo pomeriggio 11.485, due in più rispetto all'aggiornamento delle 8 di stamane. Domani potrebbe essere il giorno in cui i pazienti per Covid in ospedale torneranno ad essere meno di mille. Alle 17 di questo pomeriggio erano 882 in area non critica (580 positivi e 302 negativizzati) e 120 in terapia intensiva (96 positivi e 24 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti Covid sono 103 e quelli negativizzati sono 29.