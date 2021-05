Covid, 81mila contagiati veronesi da inizio pandemia. Ma ora i positivi sono 3.509

Diffuso dalla Regione e aggiornato alle ore 17 di oggi, 13 maggio, il secondo bollettino di giornata sull'emergenza Covid in Veneto riporta dati poco distanti da quelli comunicati alle 8 di questa mattina. Si tratta comunque di differenze buone perché indicano ancora una regressione della pandemia nel territorio.

BOLLETTINO SUL CORONAVIRUS IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DEL 13 MAGGIO 2021

In provincia di Verona, è stata superata la soglia degli 81mila contagi dall'inizio dell'emergenza. Sono 81.003 i tamponi positivi al coronavirus complessivamente conteggiati nel Veronese dal febbraio 2021 e sono 18 in più rispetto all'aggiornamento di questa mattina. I veronesi attualmente positivi al virus sono 3.509 (-64 da questa mattina), mentre sono 74.900 i negativizzati (+82 da questa mattina). E resta fortunatamente ancora invariato il dato dei deceduti per Covid-19 (2.594).

Dalle 8 di questa mattina alle 17 di questo pomeriggio i pazienti Covid negli ospedali per acuti della provincia di Verona sono passati da 219 a 220 e sono così distribuiti: 50 a Borgo Roma (di cui 11 in terapia intensiva), 34 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 32 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 6 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 74 a Villafranca di Verona (di cui 10 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 1 a Bovolone, 21 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera in terapia intensiva. I pazienti Covid negli ospedali di comunità, invece, sono 29: 5 a Bovolone e 24 a Bussolengo.

In Veneto, il totale dei casi di infezione da Covid-19 è arrivato a 419.254 (+149 da questa mattina), ma scende il numero di coloro che attualmente sono positivi, dai 17.111 di questa mattina ai 16.951 di questo pomeriggio (-160). I negativizzati sono 390.831 (+236 da questa mattina). Tre i nuovi decessi in Veneto registrati da questa mattina tra i positivi al coronavirus. Il totale dei morti a causa del virus è salito a 11.472.

Per Covid-19, sono ricoverati negli ospedali del Veneto 133 pazienti in terapia intensiva (107 positivi e 26 negativizzati) e 942 pazienti negli altri reparti (637 positivi e 305 negativizzati). Negli ospedali di comunità, i pazienti Covid sono 113 ed i negativizzati 26.