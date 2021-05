Coronavirus, positivi veronesi scesi a 4.619. Stabili a 265 quelli ricoverati

Piccoli ma buoni spostamenti. Dall'aggiornamento delle 8 di questa mattina, 1 maggio, sull'emergenza Covid nel Veronese, le cifre riportate sul bollettino delle 17 sono di poco differenti. Ma sono differenze che alimentano ancora speranze.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO DELLE ORE 17 DELL'1 MAGGIO 2021

In provincia di Verona, i tamponi che hanno dato esito positivo al coronavirus da inizio pandemia sono 79.493 (+7 da questa mattina). Scendono però a 4.619 (-14 da questa mattina) i veronesi attualmente positivi al virus. Restano 2.576 i morti nel Veronese correlati a Covid-19, mentre si alza il numero di negativizzati: 72.298 (+21 da questa mattina).

Invariati anche i dati sui ricoveri per Covid-19 negli ospedali veronesi. In quelli per acuti, i pazienti Covid sono 265. Negli ospedali di comunità, i pazienti Covid sono 26.

In Veneto, sono stati contati 412.979 tamponi positivi al coronavirus dal febbraio 2020. Sono 166 in più rispetto a questa mattina e sale di poco anche il numero dei veneti attualmente positivi al virus (21791, +15 da questa mattina). I negativizzati sono saliti 379.833 (+146 da questa mattina) e purtroppo dalle 8 di stamane si contano 5 nuovi morti tra i positivi al Covid. I morti totali sono dunque saliti a 11355.

Negli ospedali della regione sono 189 i pazienti per Covid in terapia intensiva (di cui 154 positivi) e 1.214 i pazienti per Covid negli altri reparti (di cui 899 positivi). Negli ospedali di comunità sono 158 i pazienti per Covid, di cui 120 positivi.

