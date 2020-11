Covid-19: negli ospedali veronesi 322 positivi, +36 in una giornata

Nessun nuovo morto nel Veronese per Covid-19 in questa giornata, ma contagi e ricoveri continuano a salire. La situazione epidemiologica in Veneto contenuta bollettino delle 17 di oggi, 7 novembre, non è migliore rispetto a quella descritta nell'aggiornamento delle 8 del mattino.

COVID-19 NEL VERONESE. Dalle 8 alle 17 di oggi sono stati contati 163 nuovi tamponi positivi in provincia di Verona, per un totale che sale a 14.543. I veronesi che attualmente sono positivi sono 8.063 (+160 rispetto a stamattina) mentre 3 sono i nuovi negativizzati (5.798 il totale dei negativizzati veronesi). Non cambia il numero dei morti positivi a Covid-19 (682), mentre cambia quello dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi. Questa mattina erano 318 e dopo nove ore sono diventati 322 (+4): a Borgo Roma sono 43 (di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento sono 73 (di cui 11 in terapia intensiva), a Legnago sono 47 (di cui 10 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 12 (di cui 8 in terapia intensiva), a Villafranca sono 83 (di cui 15 in terapia intensiva), a Marzano sono 2, a Bussolengo sono 3, a Bovolone sono 5, a Negrar sono 39 (di cui 3 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda sono 16 (di cui 3 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Il contatore dei tamponi positivi processati in tutta la regione è salito fino a 76.987 (+1.080 dalle 8 di questa mattina). I veneti che ora sono positivi al coronavirus sono 48.708 (+1.051 rispetto a questa mattina), gli altri tamponi positivi si riferiscono a veneti che poi si sono negativizzati (in totale sono 25.708, +26 rispetto a questa mattina) oppure a quelli che purtroppo sono deceduti (in totale sono 2.571, +3 rispetto a questa mattina). Ed i ricoverati negli ospedali veneti per coronavirus hanno fatto un altro balzo in avanti, passando dai 1.596 di questa mattina ai 1.633 delle 17. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 193 (di cui 183 positivi), mentre negli altri reparti sono 1.440 (di cui 1.332 positivi).

