Covid-19 in provincia di Verona, in 24 ore 6 nuovi morti e 42 contagi

Basso numero di nuovi contagiati dal coronavirus, sostanziale stallo dei pazienti Covid negli ospedali, ma leggera crescita del numero dei positivi residenti nel Veronese. Come il bollettino delle 8 di questa mattina, 7 febbraio, anche l'aggiornamento delle 17 mostra questi dati sull'emergenza Covid-19 in Veneto.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sale a 61.278 (+15 da questa mattina) il totale dei veronesi contagiati dal virus. Quelli che sono attualmente positivi sono 3.046 (+3 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 56.017 (+6 da questa mattina). Sono quindi 2.215 (+6 da questa mattina) i morti nel Veronese per Covid-19. E tra coloro che attualmente sono positivi, ci sono 261 (+1 da questa mattina) malati in cura negli ospedali della provincia scaligera. Malati che si trovano a Borgo Roma (49, di cui 9 in terapia intensiva), a Borgo Trento (62 di cui 11 in terapia intensiva), a Legnago (24), a San Bonifacio (14), a Villafranca (65 di cui 12 in terapia intensiva), a Marzana (3), a Bovolone (1), a Negrar (22, di cui 2 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda (18) e al Centro Riabilitativo Veronese (3).

CORONAVIRUS IN VENETO. Dalle 8 alle 17 di oggi, il contatore dei contagiati dal virus in Veneto è salito a 317.061 (+225 nuovi casi), ma fortunatamente quello dei residenti in regione attualmente positivi è sceso a 26.844 (-126). Questo perché sono state tante le nuove negativizzazioni (+335) che hanno mutato il totale dei guariti in 280.920, ma anche perché ci sono stati 16 nuovi decessi tra i positivi a Covid-19 (il totale dei morti a causa del virus ora è 9.297). Negli ospedali veneti, infine, ci sono 153 pazienti positivi al virus in terapia intensiva e 1.112 negli altri reparti, a cui si aggiungono i negativizzati: 523 in area non critica e 35 in area critica.

