Negli ospedali veronesi 661 positivi al coronavirus, 82 in terapia intensiva

Lentamente ma inesorabilmente, la provincia di Verona punta a 32mila contagiati dall'inizio della pandemia e a 15mila cittadini attualmente positivi al coronavirus. Sono queste le soglie che probabilmente il territorio scaligera toccherà nella giornata di domani, 8 dicembre, anche se la diffusione del virus sembra avere ormai numeri più bassi rispetto a quelli delle settimane scorse.

COVID-19 NEL VERONESE. Il bollettino delle 17 di oggi diffuso dalla Regione Veneto mostra in provincia di Verona 31.856 tamponi positivi processati dall'inizio dell'emergenza, 148 in più rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina. I veronesi che attualmente sanno di essere positivi sono 14.861 (+92 da questa mattina), mentre quelli che sono stati positivi e si sono negativizzati sono 15.880 (+54 da questa mattina). Le vittime veronesi di Covid-19 sono diventate 1.115 (+2 da questa mattina). E negli ospedali veronesi ci sono 6 pazienti positivi in più, rispetto a questa mattina. I ricoverati per Covid erano 655 e sono diventati 661, così distribuiti: 131 a Borgo Roma (di cui 7 in terapia intensiva), 117 a Borgo Trento (di cui 33 in terapia intensiva), 114 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 62 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 105 a Villafranca (di cui 15 in terapia intensiva), 19 a Marzana, 1 a Bovolone, 73 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva), 39 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

COVID-19 NEL VENETO. Da febbraio sono 169.205 i casi di contagio accertati in tutta la regione, di cui 1.406 sono stati accertati dalle 8 alle 17 di oggi. In Veneto ci sono ora 79011 cittadini positivi (+710 da questa mattina) e 85.869 negativizzati (+632 da questa mattina). I morti veneti per Covid-19 sono saliti a 4.325 (+64 da questa mattina). I pazienti Covid negli ospedali veneti sono 3.132 (+17 da questa mattina). Nelle terapie intensive occupano 344 posti letto (321 sono positivi, gli altri sono negativizzati), mentre negli altri reparti sono 2.788 (2.552 sono positivi e gli altri negativizzati).

