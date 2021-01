Covid-19 nel Veronese: pazienti stabili negli ospedali, ma meno positivi

Cala vistosamente il numero dei veronesi e dei veneti attualmente positivi al virus. Questo il dato più confortante contenuto bollettino delle 17 di oggi, 5 gennaio. L'altro dato positivo è il calo dei pazienti Covid a livello regionale rispetto all'aggiornamento di questa mattina, ma è un calo che non riguarda le strutture scaligere.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Nel sistema centrale della Regione Veneto sono stati caricati 377 tamponi positivi veronesi dalle 8 alle 17 di oggi. I casi di positività totali sono così saliti a 53.146, ma attualmente ad essere positivi sono 20.538 veronesi (-89 da questa mattina). Non si registrano nuovi decessi tra i positivi veronesi (il conto complessivo resta fermo a 1.766), mentre schizzano in alto le negativizzazioni, diventate 30.842 (+466 da questa mattina). Il numero dei positivi negli ospedali scaligeri crescono di poco, dagli 689 di questa mattina ai 691 di questo pomeriggio, e si trovano: a Borgo Roma (138, di cui 9 in terapia intensiva), a Borgo Trento (126, di cui 24 in terapia intensiva), a Legnago (91, di cui 6 in terapia intensiva), a San Bonifacio (77, di cui 10 in terapia intensiva), a Villafranca (118, di cui 18 in terapia intensiva), a Marzana (20), a Negrar (73, di cui 7 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (48, di cui 6 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione, dall'inizio dell'emergenza, sono stati contagiati dal virus 271.957 cittadini (+1.860 dalle 8 di questa mattina). I positivi di oggi sono 93.375 (-853 da questa mattina), mentre i negativizzati sono saliti a 171.527 (+2.646 da questa mattina). I morti in Veneto per Covid-19 hanno superato la cifra tonda delle settemila unità arrivando a 7.055 (+67 da questa mattina). Si alleggerisce la pressione negli ospedali regionali dei pazienti Covid. Alle 17 di oggi si contavano 3.381 ricoverati a causa del coronavirus, 377 in terapia intensiva (di cui 347 positivi) e 3.004 in area non critica (di cui 2.638 positivi).

