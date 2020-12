Covid, in totale più di 50mila casi positivi nel Veronese. Così si chiude il 2020

Nell'ultimo bollettino sull'emergenza coronavirus del 2020, la provincia di Verona supera i 50mila casi positivi scoperti attraverso i tamponi e i 28mila negativizzati dall'inizio della pandemia. Il report è aggiornato alle 17 di oggi, 31 dicembre, ed al suo interno si possono leggere anche alcune differenze rispetto al bollettino delle 8 di questa mattina.

COVID-19 NEL VERONESE. In tutto il 2020 sono stati trovati 50.157 veronesi positivi al coronavirus (+482 dalle 8 di questa mattina) e quelli attualmente positivi sono 20.166 (+4 da questa mattina). Gli altri casi si riferiscono a cittadini scaligeri che si sono negativizzati (28.301, +466 da questa mattina) oppure che sono deceduti (1.690, +12 da questa mattina). L'anno termina con 692 pazienti Covid negli ospedali veronesi (-8 da questa mattina). Le strutture che stanno curando i malati positivi al coronavirus sono gli ospedali di Borgo Roma (135 pazienti Covid, di cui 10 in terapia intensiva), di Borgo Trento (125, di cui 27 in terapia intensiva), di Legnago (95, di cui 5 in terapia intensiva), di San Bonifacio (73, di cui 9 in terapia intensiva), di Villafranca (115, di cui 19 in terapia intensiva), di Marzana (18), di Bovolone (1), di Negrar (75, di cui 11 in terapia intensiva) e di Peschiera del Garda (55, di cui 6 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Il territorio regionale chiude quest'anno con un totale di 255.934 tamponi positivi (+2.059 da stamane). Attualmente sono positivi 91.450 (+377 da questa mattina) e sono 157.881 i negativizzati (+1.618 da questa mattina). Il 2020 si è portato via, attraverso il Covid-19, 6.603 vite di cittadini veneti (+64 da questa mattina). Negli ospedali della regione sono 3.399 i pazienti che hanno bisogno di assistenza per malattie correlate al coronavirus. Tra di loro ce ne sono 400 (368 positivi e gli altri negativizzati) in terapia intensiva e 2.999 (2.672 positivi e gli altri negativizzati) in area non critica.

