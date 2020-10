Coronavirus, ancora un calo dei pazienti Covid negli ospedali veronesi

Calano ancora i ricoverati negli ospedali veronesi per Covid-19. Dopo il calo registrato nel bollettino delle 8 di questa mattina, 3 ottobre, anche il report delle 17 odierne mostra un numero inferiore di pazienti Covid, ma i contagi continuano.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Tra le 8 e le 17 di oggi, la Regione Veneto segnala 30 nuovi casi positivi a virus nel Veronese. Il numero complessivo di casi 6.668, ma coloro che attualmente sono positivi sono 733 (+24 rispetto a questa mattina). Invariato il numero dei deceduti (602), sale invece quello dei negativizzati: da 5.327 a 5.333. I ricoverati scendono da 39 a 37 e si trovano nell'ospedale di Borgo Roma (15, di cui uno in terapia intensiva) e in quelli di Borgo Trento (1 in terapia intensiva), Legnago (10, di cui due in terapia intensiva), San Bonifacio (3), Villafranca (4), Negrar (3) e Peschiera del Garda (1).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la Regione sono 85 i nuovi contagi nelle ultime nove ore. I contagiati complessivi sono saliti a 28.448, ma solo 4.128 sono attualmente positivi (+16 rispetto a questa mattina). Gli altri sono negativizzati (22.127, +69 rispetto a questa mattina), mentre i deceduti rimangono 2.193. Negli ospedali del Veneto sono risaliti da 270 a 272 i pazienti Covid. In terapia intensiva sono 29, di cui 20 positivi, mentre negli altri reparti sono 243, di cui 173 positivi.

