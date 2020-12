Superati 4mila morti per Covid-19 in Veneto, più di un quarto nel Veronese

Superati i 4mila morti per coronavirus in Veneto, dei quali più di un quarto in provincia di Verona. Il dato è contenuto nell'aggiornamento delle 17 di questa sera, 3 dicembre, in cui sono anche riportate le differenze dal bollettino delle 8 di stamattina.

COVID-19 NEL VERONESE. Dall'inizio della pandemia sono stati scoperti 29.216 casi di contagio in territorio scaligero, una dato cresciuto di 186 casi da questa mattina. Attualmente sono 13.122 (+103 da questa mattina) i residenti nel Veronese positivi al virus, mentre sono 15.035 (+60 da questa mattina) i negativizzati. L'ultimo aggiornamento sui morti veronesi per Covid-19 riporta il numero 1.059, rispetto a questa mattina sono 23 in più. Negli ospedali veronesi ci sono invece 6 pazienti positivi al coronavirus in meno rispetto a questa mattina (da 636 a 630). Pazienti che si trovano a Borgo Roma (122, di cui 7 in terapia intensiva), a Borgo Trento (115, di cui 29 in terapia intensiva), a Legnago (109, di cui 9 in terapia intensiva), a San Bonifacio (59, di cui 6 in terapia intensiva), a Villafranca (100, di cui 16 in terapia intensiva), a Marzana (20) a Bovolone (2), a Negrar (65, di cui 7 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (38, di cui 5 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Sono 156.126 i tamponi che finora hanno avuto esito positivo in tutta la regione, 1.636 in più rispetto a questa mattina. I veneti attualmente positivi sono 71.614 (+1.011 da questa mattina) ed i negativizzati sono 80.471 (+566 da questa mattina). Per Covid-19, sono morti 4.041 veneti, 59 in più rispetto al dato di questa mattina. Diminuiscono, infine, i pazienti Covid negli ospedali regionali. Questa mattina erano 3.068, questo pomeriggio sono scesi a 3.057 (-11). In terapia intensiva sono 336, di cui 309 positivi, negli altri reparti sono 2.721, di cui 2.498 positivi.

