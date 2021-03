Covid, meno cittadini attualmente positivi e meno ricoverati a Verona e in Veneto

Piccoli segnali positivi sono contenuti nel bollettino sull'emergenza Covid in Veneto aggiornato alle 17 di oggi. Rispetto al report delle 8 di questa mattina, si contano meno ricoverati in ospedale legati al coronavirus e meno cittadini attualmente positivi.

SCARICA QUI IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 DEL 29 MARZO 2021

Dalle 8 di questa mattina alle 17 di questo pomeriggio sono stati contati 50 nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Verona, per un totale di tamponi positivi che dall'inizio dell'emergenza è così salito a 72.130. I veronesi attualmente positivi sono 6.339 (-115 da questa mattina) e quelli negativizzati sono saliti a 63.363 (+156 da questa mattina). Aumentati nel Veronese anche i deceduti positivi a Covid-19: questa mattina erano 2.419 e alle 17 sono diventati 2.428.

Negli ospedali per acuti del territorio scaligero sono ricoverati 408 (-12 da questa mattina) pazienti positivi al virus e si trovano negli ospedali di Borgo Roma (98 di cui 20 in terapia intensiva), Borgo Trento (64 di cui 12 in terapia intensiva), Legnago (72 di cui 7 in terapia intensiva), San Bonifacio (4, di cui 1 in terapia intensiva), Villafranca di Verona (101 di cui 16 in terapia intensiva), Bussolengo (1), Negrar (43 di cui 5 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (25 di cui 3 in terapia intensiva). Altri pazienti Covid si trovano poi ricoverati negli ospedali di comunità. Sono 25: 7 a Bovolone, 2 a Peschiera del Garda e 16 a Bussolengo.

Le stesse dinamiche registrate in provincia di Verona si riscontrano anche a livello regionale. Da questa mattina sono stati scoperti 480 nuovi casi positivi (dall'inizio dell'emergenza i tamponi positivi totali in Veneto sono diventati 379.871), ma alle 17 si contano 38.932 veneti positivi al virus (-712 dalle 8 di stamane). Questo perché ci sono state molte negativizzazioni, che in totale sono ora 330.359 (+1.150 da questa mattina). Sono cresciute però anche le vittime di Covid-19 in Veneto, diventate 10.580 (+42 da questa mattina).

Negli ospedali per acuti del Veneto ci sono 304 pazienti in terapia intensiva a causa del coronavirus (di questi, 287 sono positivi), mente negli altri reparti i pazienti per Covid-19 sono 1.888 (di cui 1.622 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, sono curati 167 pazienti infettati dal virus, suddivisi in 144 positivi e 23 negativizzati.

