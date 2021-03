Coronavirus in provincia di Verona: pazienti Covid stabili, positivi in crescita

Pazienti Covid stabili, ma positivi al virus in crescita nel Veronese. La Regione Veneto ha diffuso il bollettino sull'emergenza coronavirus aggiornato alle 17 di questo pomeriggio e rispetto all'aggiornamento di stamane si contano due nuovi decessi legati al coronavirus in tutta la regione, ma nessuno in terra scaligera.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Dalle 8 di questa mattina sono stati contati 82 nuovi positivi al virus in provincia di Verona. I contagiati dall'inizio dell'emergenza sono diventati 71.833, mentre quelli che attualmente sono positivi sono 6.424 (+9 da questa mattina). Non cambia il numero dei deceduti veronesi per Covid-19 (2.417). Sale, invece, il numero dei negativizzati che adesso sono 62.992 (+73). E rimane fermo a 397 il conto dei positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali per acuti veronesi. Nell'ospedale di Borgo Roma sono 93 (di cui 19 in terapia intensiva), a Borgo Trento 63 (di cui 11 in terapia intensiva), a Legnago 70 (di cui 6 in terapia intensiva), a San Bonifacio 4, a Villafranca 101 (di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana 1, a Bussolengo 1, a Negrar 40 (di cui 4 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda 24 (di cui 2 in terapia intensiva). Tre gli ospedali di comunità che ricoverano pazienti Covid meno gravi: quello di Bovolone (6 pazienti Covid), quello di Peschiera (2 pazienti Covid) e quello di Bussolengo (16 pazienti Covid).

CORONAVIRUS IN VENETO. Da quando la Regione ha cominciato a cercarli con i tamponi, sono stati trovati 377.820 veneti positivi al coronavirus (+561 da questa mattina). Coloro che oggi sono positivi sono 39.379 (+148 da questa mattina) mentre i negativizzati sono 327.922 (+411 da questa mattina). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 10.519 (+2 da questa mattina). Per Covid-19, sono ricoverati nelle terapie intensive del Veneto 276 pazienti (di cui 257 positivi), mentre negli altri reparti sono 1.801 (di cui 1.537 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, ci sono 146 pazienti positivi e 26 negativizzati.

IL REPORT COMPLETO SULL'EMERGENZA COVID IN VENETO AGGIORNATO ALLE 17 DI OGGI

