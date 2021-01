Covid, positivi nel Veronese meno di 8mila. Quelli in ospedale sono 507

Continua ad essere basso il numero dei nuovi contagiati dal coronavirus nel Veronese. Un numero inferiore a quello delle guarigioni e ciò ha portato la quantità dei cittadini attualmente positivi al di sotto degli 8mila, mentre a livello regionale la curva è scesa sotto i 43mila.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. I contagiati dal virus sono quasi 60mila dal febbraio scorso, ma a questa soglia ci si sta avvicinando sempre più lentamente. Rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina, il bollettino delle 17 mostra solo 43 nuovi veronesi positivi scoperti attraverso i test a tampone. Il numero esatto dei contagiati è 59.586, ma tra questi i guariti sono 49.565 (+879 da questa mattina). Coloro che oggi sono positivi al virus sono 7.930 (-842 da questa mattina) e coloro che purtroppo sono morti per Covid-19 sono 2.091 (+6 da questa mattina). Mentre negli ospedali veronesi sono 11 in meno i pazienti Covid rispetto a questa mattina. Complessivamente sono 507 e sono così distribuiti: a Borgo Roma 83 (di cui 13 in terapia intensiva), a Borgo Trento 114 (di cui 20 in terapia intensiva), a Legnago 50 (di cui 3 in terapia intensiva), a San Bonifacio 54 (di cui 7 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona 75 (di cui 14 in terapia intensiva), a Marzana 7, a Negrar 63 (di cui 5 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda 46 (di cui 3 in terapia intensiva) e al Centro Riabilitativo Veronese 15.

COVID-19 IN VENETO. Finora, i casi di positività accertati in Veneto sono stati 306.534 (+328 dall'aggiornamento di questa mattina). I casi che hanno avuto come esito la guarigione sono saliti a 255.325 (+2.240 da questa mattina), mentre quelli che hanno avuto come esito il decesso sono diventati 8.664 (+62 da questa mattina). Attualmente sono dunque 42.545 i veneti positivi al coronavirus (-1.974 da questa mattina). Tra gli attualmente positivi, chi manifesta i sintomi più gravi di Covid-19 è ricoverato in ospedale. I pazienti Covid questa mattina erano 2.045 e alle 17 di oggi sono scesi a 2.026. Quelli in terapia intensiva sono 271 (a cui si aggiungono 30 negativizzati). Quelli negli altri reparti sono 1.755 (a cui si aggiungono 482 negativizzati).

